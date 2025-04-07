Θεσσαλονίκη: Αύξηση εξαγωγών τροφίμων και ποτών-καπνών τον Φεβρουάριο

Ο κλάδος των τροφίμων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές και ο κλάδος των ποτών τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση στις εξαγωγές του Φεβρουαρίου 2025, σύμφωνα με την επεξεργασία που πραγματοποίησε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων-ΣΕΒΕ στα προσωρινά στοιχεία, που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή.

Η συνολική αξία των εξαγωγών αγαθών αυξήθηκε ανεπαίσθητα στα €4.042,8 εκατ., έναντι €4.038,5 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2024, με την αύξηση να φτάνει στα €4,3 εκατ., ή 0,1%. Αντιθέτως, κατά 7,7% μειώθηκαν οι εισαγωγές φθάνοντας στα €6.479,6 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, σε σύγκριση με €7.021,3 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2024. Ως εκ τούτου, το εμπορικό ισοζύγιο βελτιώθηκε κατά €546,0 εκατ., δηλαδή 18,3%.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, παρατηρούνται διαφορές. Ειδικότερα, η αύξηση των εξαγωγών φτάνει πλέον τα €169,7 εκατ., ή 5,8%, με την αξία τους να ανέρχεται σε €3.101,3 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2025, από €2.931,6 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2024. Αντιθέτως, οι εισαγωγές παρουσιάζουν μείωση, κατά €138,1 εκατ. ή 2,6%, με την αξία τους να διαμορφώνεται σε €5.076,3 εκατ. από €5.214,4 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2024. Ως αποτέλεσμα, το εμπορικό ισοζύγιο εμφανίζεται βελτιωμένο κατά €307,8 εκατ., φτάνοντας στα €-1.975,0 εκατ. για τον Φεβρουάριο του 2025.

Όσον αφορά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2025, οι εξαγωγές ανήλθαν σε €8.179,0 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €131,9 εκατ., ή 1,6% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2024. Οι εισαγωγές, αντιθέτως, μειώθηκαν κατά €180,4 εκατ. ή 1,3%, φτάνοντας τα €13.439,3 εκατ.. Οι παραπάνω μεταβολές είχαν ως αποτέλεσμα, τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου κατά €312,3 εκατ., με ποσοστιαία αύξηση 5,6%.

Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών οι εξαγωγές έφτασαν τα €6.060,5 εκατ. (βελτιωμένες κατά €439,9 εκατ.), οι εισαγωγές τα €10.210,8 εκατ. (αυξημένες κατά €329,7 εκατ.) και το εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στα €4.150,3 εκατ. (βελτιωμένο κατά 2,6%).

Σε κλαδικό επίπεδο, ο κλάδος των τροφίμων σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση σε απόλυτες τιμές, με άνοδο €177,1 εκατ. (+13,9%), επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανάπτυξη του τομέα. Αντίστοιχα, ο κλάδος των ποτών-καπνών κατέγραψε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, με €30,3 εκατ. (+14,3%), γεγονός που υποδηλώνει τη δυναμική του συγκεκριμένου κλάδου στις διεθνείς αγορές. Θετική πορεία παρουσίασαν επίσης τα βιομηχανικά προϊόντα, με άνοδο €76,9 εκατ. (+6,8%), καθώς και τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα, που αυξήθηκαν κατά €47,3 εκατ. (+8,7%), υποδεικνύοντας μια σταθερή ζήτηση σε αυτούς τους τομείς. Ελαφρά αύξηση καταγράφηκε και στον κλάδο των πρώτων υλών, με άνοδο €3,8 εκατ. (+1,4%). Αντίθετα, ο κλάδος των πετρελαιοειδών είχε τη μεγαλύτερη αρνητική συμβολή στη συνολική πορεία των εξαγωγών, σημειώνοντας μείωση €149,4 εκατ. (-5,8%), γεγονός που αντικατοπτρίζει είτε τη μείωση των διεθνών τιμών είτε τη χαμηλότερη ζήτηση για τα ελληνικά προϊόντα του κλάδου. Αρνητική πορεία κατέγραψαν επίσης τα χημικά προϊόντα, με πτώση €29,2 εκατ. (-2,8%), και τα μηχανήματα-οχήματα, που μειώθηκαν κατά €18,2 εκατ. (-2,4%), γεγονός που μπορεί να αποδίδεται είτε σε επιβράδυνση της βιομηχανικής δραστηριότητας είτε σε μειωμένες επενδύσεις σε εξοπλισμό. Τέλος, ο κλάδος των λιπών και ελαίων παρουσίασε ελαφρά υποχώρηση κατά €2,7 εκατ. (-1,3%).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

