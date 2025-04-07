Θεοδωρικάκος: Το μείζον θέμα για τη χώρα είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη με άρση των περιφερειακών ανισοτήτων

«Το μείζον θέμα για τη χώρα είναι μια βιώσιμη ανάπτυξη με άρση των περιφερειακών ανισοτήτων» τόνισε, απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τον αναπτυξιακό νόμο του 2022, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος και προσέθεσε: «Με απόλυτη ευθύνη θα κάνουμε πλήρη έλεγχο για τους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους -2004, 2011 και 2016- καθώς έχουμε εντοπίσει ότι επιχειρηματίες έχουν πάρει χρήματα και δεν έκαναν τις επενδύσεις».

Τα παραπάνω αναφέρονται σε ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ σημειώνεται ότι ο κ. Θεοδωρικάκος είπε χαρακτηριστικά: «Θα κυνηγήσουμε και το τελευταίο ευρώ».

Για τον νόμο του 2022 επισήμανε ότι τα 13 καθεστώτα ήταν δυνητικά και ότι δεν προκηρύχθηκαν όλα για δημοσιονομικούς λόγους. Στα 4 καθεστώτα, δύο στη μεταποίηση και δύο στον τουρισμό που έχουν ολοκληρωθεί, μέχρι σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί περίπου 470 επενδυτικά σχέδια, τα οποία προβλέπεται να δημιουργήσουν πάνω από 6.388 νέες θέσεις εργασίας.

«Ακολουθούν τα καθεστώτα της αγροδιατροφής και της γενικής επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο ίδιος και υπογράμμισε: «Προτεραιοποιήσαμε τη στήριξη δύο περιφερειών, της Θράκης για προφανείς εθνικούς λόγους και τη Θεσσαλία που έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές».

«Πείτε μου πόσα ανακτήσατε από τους αναπτυξιακούς νόμους του 2004 και του 2011» έθεσε το ερώτημα στον Χάρη Μαμουλάκη του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Θεοδωρικάκος και είπε ότι στο κόμμα του πίστευαν ότι θα περνάνε πάντα λούφα και παραλλαγή. «Δεν αλλάξατε, αυτός είναι ο λόγος που βρίσκεστε στην τσουλήθρα και δεν πρόκειται να βγείτε όσο δεν ξεκαθαρίζετε τη σχέση σας με τον λαϊκισμό και τη δημαγωγία» τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης και αναφέρθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο με διασφαλισμένους πόρους 900 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των παραμεθόριων περιοχών, της μεταποίησης και των μεγάλων επενδύσεων.

«Δυσκολεύομαι να δεχθώ τη βάναυση εργαλειοποίηση μιας τραγωδίας για να κάνετε αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, γιατί λογική σχέση μεταξύ των Τεμπών και μιας τουριστικής επένδυσης στην Ίο δεν υπάρχει», τόνισε απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της «Πλεύσης Ελευθερίας» στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στη συνέχεια στο ιστορικό της επένδυσης, που ξεκίνησε από το 2014, όπως είπε, πήρε χρήση αιγιαλού από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -όπου ήταν μέχρι το 2015 η πρόεδρος της «Πλεύσης Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου- και τώρα βρίσκεται πλέον σε διαβούλευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

«Αν θα προχωρήσει η επένδυση θα εξαρτηθεί από το αν θα εγκριθεί η μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από το υπουργείο Περιβάλλοντος και αν θα συμφωνήσει τελικά η περιφέρεια», εξήγησε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

