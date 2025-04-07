Οι εταιρικές χρεοκοπίες ενδέχεται να αγγίξουν το 8% μέσα στον επόμενο χρόνο, καθώς οι δασμοί που επέβαλλε η κυβέρνηση Τραμπ αυξάνουν την πιθανότητα ύφεσης, σύμφωνα με τον οίκο αξιολόγησης Moody’s.

Οι χρεοκοπίες και οι πτωχεύσεις εταιρειών αυξάνονται σε περιόδους οικονομικής κάμψης, ενώ τα νέα δασμολογικά μέτρα ξεπερνούν τις προβλέψεις πολλών ειδικών. Ωστόσο, ακόμη και αν φτάσουν στο 8%, οι χρεοκοπίες θα παραμείνουν κάτω από το ιστορικό υψηλό του 9,7% που σημειώθηκε το 2000, όταν κατέρρευσε η φούσκα των dotcom.

«Οι δασμοί που ανακοινώθηκαν από τον Λευκό Οίκο την Τετάρτη εντείνουν τον πιστωτικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις, αυξάνοντας την πιθανότητα χρεοκοπιών και μεγαλύτερων spreads, τάσεις που ήδη αρχίζουν να εμφανίζονται», δήλωσε ο David Hamilton, γενικός διευθυντής και επικεφαλής της Moody’s Asset Management.

«Ο δείκτης αβεβαιότητας μόλις ανέβηκε στο 11».

Παράλληλα, ο οίκος αξιολόγησης ανακοίνωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες που θα πληγούν περισσότερο από την αύξηση των αμερικανικών δασμών θα είναι η Ιρλανδία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η Ουγγαρία, η Ιταλία και η Αυστρία.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στο ποσοστό που οι εξαγωγές προς τις ΗΠΑ αντιπροσωπεύουν για την οικονομία κάθε χώρας.

«Οι επιπτώσεις των νέων δασμών» που ανακοινώθηκαν από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ «ποικίλλουν σημαντικά σε συνάρτηση με τους τομείς», προειδοποιεί ο Moody's. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι τομείς των μηχανημάτων και των αλκοολούχων ποτών «θα πληγούν περισσότερο, διότι άνω του ενός πέμπτου των εξαγωγών των προϊόντων αυτών προορίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες», εξηγεί σε σημείωμά του ο οίκος.

«Η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα καθορίσει τη συνολική επίπτωση επί των οικονομιών», διευκρινίζει ο Moody's, ανάλογα με το αν θα επιβάλει και άλλους δασμούς ή όχι.

Η ΕΕ θα δοκιμάσει να διαπραγματευτεί με την Ουάσινγκτον τη μείωση των αναγγελθέντων δασμών. Είναι όμως πιθανόν και να απαντήσει με επιβολή δασμών στις αμερικανικές εισαγωγές.

