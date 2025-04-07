Οι δασμοί Τραμπ κι η φέτα: Τι ανησυχεί τους παραγωγούς

Ο Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος της Εθνικής Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ) άλλα και Πρόεδρος Αγροτικού Γαλακτοκομικού Συνεταιρισμού Καλαβρύτων μιλά στο «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ για το πρόβλημα με τη φέτα Καλαβρύτων που γίνεται θύμα των δασμών του Τραμπ.

Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Καλαβρύτων και της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Παύλο Σατολιά, στην αρχή του έτους, ο συνεταιρισμός είχε καταλήξει σε συμφωνία με Αμερικανό εισαγωγέα.

Η εξαγγελία περί δασμών «πάγωσε» τη διαδικασία, αναδεικνύοντας έτσι τη σοβαρότητα του προβλήματος, όχι μόνο για την εξαγωγή φέτας αλλά και άλλων προϊόντων της περιοχής.

Η φέτα ποπ του Συνεταιρισμού Καλαβρύτων είναι η πρώτη βαρελίσια φέτα σε πωλήσεις παγκοσμίως - οι ΗΠΑ αποτελούν μία από τις βασικές αγορές-στόχους για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, οι κομπόστες, το κρασί, οι ξηροί καρποί, το μέλι και η φέτα.

Οι πρώτες συνέπειες των δασμών που ανακοίνωσε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλτ Τραμπ σε βάρος χωρών που εξάγουν προϊόντα στις ΗΠΑ, άρχισαν να καταγράφονται στις διεθνείς αγορές.

Η παγκόσμια αγορά βρίσκεται σε μεγάλη αναταραχή, ωστόσο, οι πρώτες συνέπειες είχαν αρχίσει να καταγράφονται από τις αρχές του χρόνου και σε τοπικό επίπεδο.

Ο κ. Σατολιάς τόνισε πως κάθε προσπάθεια προστατευτισμού, αναμένεται να λειτουργήσει ανασταλτικά για την ανάπτυξη των αγροτικών προϊόντων της Ελλάδας.

Οι ΗΠΑ αποτελούν μία από τις βασικές αγορές-στόχους για την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων, όπως το ελαιόλαδο, οι ελιές, οι κομπόστες, το κρασί, οι ξηροί καρποί, το μέλι και η φέτα.ειδικότερα για τη φέτα, ανέφερε ότι κατά την προηγουμένη περίοδο εξήχθησαν στις ΗΠΑ 5.500 τόνοι, άξιας περίπου 55 εκατ. ευρώ, ενώ συνεχίζεται η εξαγωγή και άλλων ελληνικών τυροκομικών προϊόντων.

«Οι συνέπειες των εν λόγω ανακοινώσεων θα φανούν και στην εγχώρια αγορά, ενώ αναμένεται να καταβληθεί προσπάθεια ώστε μέρος του κόστους των δασμών να απορροφηθεί, προκείμενου να μην επιβαρυνθεί ο τελικός καταναλωτής», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Σατολιάς.

Ο πρόεδρος της ΕΘ.Ε.ΑΣ, αναφέρθηκε στο θέμα των δασμών, στη γενική συνέλευση της, που έγινε λίγες ημέρες νωρίτερα.

Όπως, τόνισε αν και οι εξαγωγικές επιδόσεις των αγροτικών προϊόντων κινούνται σε πλεονασματικό επίπεδο (πχ. φέτα, φρούτα, λαχανικά, αλιεία), απαιτούνται διαρθρωτικές αλλαγές, προκείμενου να διατηρηθούν τα εν λόγω ποσοστά, άλλα και μελλοντικά να εξελιχθούν σε ακόμη καλύτερα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, επεσήμανε την ανάγκη για ουσιαστική στήριξη από την πολιτεία, την επάνδρωση των υπηρεσιών του υπαατ και την επιτάχυνση των επενδυτικών σχεδίων από το ταμείο ανάκαμψης..

