Θεοδωρικάκος στον ΣΚΑΪ 100,3: Τελευταία παράταση έως τις 30 Ιουνίου για το πλαφόν κέρδους σε είδη διατροφής και καύσιμα

Διατηρείται μέχρι τέλη Οκτωβρίου η ρύθμιση που απαγορεύει ανατιμήσεις σε βασικά είδη διαβίωσης προσφορές και εκπτώσεις για τους επόμενους 3 μήνες 

θεοδωρικάκος

Τελευταία παράταση στις 30 Ιουνίου του μέτρου για το πλαφόν κέρδους σε ό,τι αφορά τα είδη διατροφής, διαβίωσης αλλά και τα καύσιμα, ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. 

Ανακοίνωσε επίσης ότι διατηρείται μέχρι τέλη Οκτωβρίου η ρύθμιση που απαγορεύει σε επιχείρηση που κάνει ανατιμήσεις σε βασικά είδη διαβίωσης νοικοκυριού, να κάνει προσφορές και εκπτώσεις για τους επόμενους 3 μήνες. 

Σημείωσε πάντως ότι  προσανατολίζεται στη σταθερή διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, χαρακτηρίζοντάς το έντιμο, δίκαιο και ουσιαστικό. 

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι επίκειται μία σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή το οποίο θα φέρει ως θέμα στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

Τάκης Θεοδωρικάκος πλαφόν παράταση
