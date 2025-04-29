Τελευταία παράταση στις 30 Ιουνίου του μέτρου για το πλαφόν κέρδους σε ό,τι αφορά τα είδη διατροφής, διαβίωσης αλλά και τα καύσιμα, ανακοίνωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ανακοίνωσε επίσης ότι διατηρείται μέχρι τέλη Οκτωβρίου η ρύθμιση που απαγορεύει σε επιχείρηση που κάνει ανατιμήσεις σε βασικά είδη διαβίωσης νοικοκυριού, να κάνει προσφορές και εκπτώσεις για τους επόμενους 3 μήνες.

Σημείωσε πάντως ότι προσανατολίζεται στη σταθερή διατήρηση του συγκεκριμένου μέτρου, χαρακτηρίζοντάς το έντιμο, δίκαιο και ουσιαστικό.

Ο υπουργός ανέφερε επίσης ότι επίκειται μία σημαντική μεταρρύθμιση του συστήματος εποπτείας της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή το οποίο θα φέρει ως θέμα στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο.

