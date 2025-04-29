Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών με τους επενδυτές να αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα που ανακοινώνουν εταιρίες, να παρακολουθούν πιθανές κινήσεις στο μέτωπο των δασμών και να αναμένουν την ανακοίνωση σημαντικών οικονομικών στοιχείων.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:12 ώρα Ελλάδας αλλά οδεύει προς τη δεύτερη συνεχή μηνιαία πτώση του, εάν διατηρηθεί η τρέχουσα τάση. Άλλοι περιφερειακοί δείκτες κινούνταν επίσης σε θετικό έδαφος, με εξαίρεση τον βρετανικό που σημείωνε πτώση 0,1%.

Ο βρετανικός δείκτης FTSE κινήθηκε πτωτικά στην αρχή της συνεδρίασης καθώς η μετοχή της BP σημείωσε πτώση 3,3% αφού ο πετρελαϊκός κολοσσός ανακοίνωσε χαμηλότερα των προβλέψεων κέρδη για το πρώτο τρίμηνο.

