Πληρωμές IRIS, χωρίς προμήθεια, σε όλες τις επιχειρήσεις από 1η Νοεμβρίου

Ριζική αλλαγή στον χώρο των ψηφιακών πληρωμών έρχεται για τους καταναλωτές από το φθινόπωρο, με δωρεάν συναλλαγές σε άμεσο χρόνο και με ασφάλεια.

Σε συνάντηση που είχαν σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και η Διευθύνουσα Σύμβουλος των Διατραπεζικών Συστημάτων, Σταυρούλα Καμπουρίδου, συζήτησαν τα επόμενα βήματα ώστε από την 1η Νοεμβρίου οι πολίτες να πραγματοποιούν άμεσες πληρωμές, χωρίς καμία προμήθεια, σε όλα τα φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα.

Ο κ. Πιερρακάκης, κατά την επίσκεψή του στα γραφεία της ΔΙΑΣ, ενημερώθηκε για τις προοπτικές και για την πορεία αναβάθμισης των συστημάτων του IRIS, το οποίο έχει πολύ μεγάλη απήχηση στην ελληνική κοινωνία.

Είναι ενδεικτικό ότι οι χρήστες στις άμεσες πληρωμές μεταξύ φίλων (P2P) ξεπέρασαν τα 3,7 εκατομμύρια (αύξηση 45% σε σχέση με τον Απρίλιο 2024), εκ των οποίων οι 272.000 ενεργοποίησαν την υπηρεσία τους πρώτους μήνες του 2025.

Από την αρχή του έτους, πραγματοποιήθηκαν 22,8 εκατομμύρια συναλλαγές P2P (αύξηση 87,5%), με αξία άνω του 1,25 δισ. ευρώ.

Αν στους αριθμούς αυτούς συμπεριληφθούν οι πληρωμές σε ελεύθερους επαγγελματίες (P2B) και οι πληρωμές σε ηλεκτρονικό κατάστημα (IRIS commerce), τότε συνολικά από την αρχή του έτους έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 27 εκατομμύρια συναλλαγές, αξίας 2,6 δισ. ευρώ.

Ο Μάρτιος αποτελεί μήνα-ρεκόρ και για τα τρία προϊόντα IRIS.

Οι άμεσες πληρωμές είναι εντελώς δωρεάν για τους καταναλωτές. Για τις επιχειρήσεις, είναι ένα επιπλέον μέσο πληρωμών, το οποίο παρέχει σημαντικά χαμηλότερες χρεώσεις έναντι των πιστωτικών καρτών. Το σύστημα IRIS χρησιμοποιούν ως σήμερα 565.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, έχοντας κάνει από την αρχή του έτους πάνω από 500.000 συναλλαγές. Πέρυσι, το αντίστοιχο διάστημα, είχαν πραγματοποιήσει μόλις 100.000 συναλλαγές.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης δήλωσε σχετικά: «Η Ελλάδα αλλάζει. Το ψηφιακό μέλλον αφορά και τις οικονομικές μας συναλλαγές που γίνονται απλές, σύγχρονες, γρήγορες και ασφαλείς. Το σύστημα IRIS αναπτύσσεται ραγδαία, με 27 εκατομμύρια συναλλαγές, μέσα στους πρώτους τέσσερις μήνες του χρόνου. Χωρίς καμία προμήθεια για τους καταναλωτές, με διαφάνεια και ταχύτητα. Κάνουμε ένα ακόμη βήμα στον εκσυγχρονισμό και ενισχύουμε την ευελιξία για πολίτες και επιχειρήσεις. Από την 1η Νοεμβρίου του 2025 η αποδοχή του συστήματος IRIS θα είναι υποχρεωτική σε όλα τα εμπορικά καταστήματα, φυσικά και ηλεκτρονικά. Οι καταναλωτές έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για ένα αγαθό ή μία υπηρεσία απευθείας από το λογαριασμό τους, εντός δευτερολέπτων, χωρίς καμία απολύτως χρέωση. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν σχεδόν αυτόματα τα χρήματα, με προμήθεια μικρότερη από εκείνη των τραπεζών.

Εκτός από το όφελος για τους πολίτες που δεν επιβαρύνονται με περιττές χρεώσεις, η διάδοση των άμεσων ψηφιακών πληρωμών είναι ένα ακόμη εργαλείο που περιορίζει τη φοροδιαφυγή και στηρίζει την ισότητα και τη φορολογική δικαιοσύνη».

Από πλευράς της, η διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΙΑΣ, Σταυρούλα Καμπουρίδου, επεσήμανε τα εξής: «Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη ΔΙΑΣ ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στις πληρωμές στην Ελλάδα. Με την υποχρεωτική αποδοχή άμεσων πληρωμών τύπου IRIS από τις επιχειρήσεις τον Νοέμβριο, φέρνουμε μια εθνική, άμεση και ασφαλή λύση που αλλάζει ριζικά το τοπίο των συναλλαγών, διευκολύνει πολίτες και επιχειρήσεις και ενισχύει τη μετάβαση σε μια σύγχρονη, ψηφιακή οικονομία με πολλαπλά οφέλη για όλους. Σε μια συντονισμένη προσπάθεια και γόνιμη συνεργασία με τις τράπεζες και τους acquirers, που αποτελούν κομμάτι της αλυσίδας».

