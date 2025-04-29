Σημαντική αύξηση κατά 2,405 δισ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα τον Μάρτιο του 2025, μετά τη μείωση κατά 1,701 δισ. ευρώ που κατέγραψαν τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής του συνόλου των καταθέσεων αυξήθηκε στο 5,1%, τον Μάρτιο του 2025, από 4,9% τον προηγούμενο μήνα.

Το ίδιο διάστημα, μικρή άνοδο σημείωσε ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας, καθώς αυξήθηκε στο 6,9%, από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

Χρηματοδότηση της εγχώριας οικονομίας

Πιο αναλυτικά, όσον αφορά τη μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης ήταν θετική κατά 2.901 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 7 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.1 Χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης

Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση ήταν θετική κατά 949 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1.416 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε στο 1,6% από -0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2 Χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα

Θετική ήταν, τον Μάρτιο του 2025, και η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα, κατά 1.952 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.409 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα μειώθηκε στο 10,3% από 10,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.1 Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Πιο αναλυτικά, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2025, ήταν θετική κατά 1.867 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.438 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 16,0% από 16,5% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 16,8% από 16,7% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 1.938 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1.277 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκε στο 10,0% από 14,6% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν αρνητική κατά 71 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 161 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.2 Χρηματοδότηση των ελεύθερων επαγγελματιών, αγροτών και ατομικών επιχειρήσεων

Τον ίδιο μήνα, η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και ατομικές επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 33 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 4 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους μειώθηκε στο -0,1% από 0,2% τον προηγούμενο μήνα.

Ι.2.3 Χρηματοδότηση των ιδιωτών και ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων

Τέλος, θετική κατά 52 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 33 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους παρέμεινε αμετάβλητος στο -0,5%.

Καταθέσεις της εγχώριας οικονομίας στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα

Όσον αφορά τις καταθέσεις, η μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν θετική κατά 1.359 εκατ. ευρώ, τον Μάρτιο του 2025, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 774 εκατ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2025.

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης παρουσίασαν μείωση κατά 1.046 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 928 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 12,1% από 15,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Αντίθετα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2.405 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.701 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 4,8% από 4,5% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Πιο αναλυτικά, αύξηση κατά 2.563 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2025, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 1.306 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 11,9% από 9,4% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 2.436 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1.259 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 127 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 46 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Στον αντίποδα, μείωση κατά 158 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι μείωσης κατά 396 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 2,6% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα.



