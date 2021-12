Τέλος εποχής. Τον ερχόμενο Ιανουάριο, μετά την έγκριση του Eurogroup, η Ελλάδα αναμένεται να αποπληρώσει και το τελευταίο ευρώ δανεικών στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ενώ αργότερα το Μάρτιο αναμένεται να προχωρήσει σε πρόωρη προεξόφληση και μέρους των διμερών δάνειων του πρώτου μνημονίου, με χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Την εξέλιξη χαιρέτισε τη Δευτέρα η Γενική Διευθύντρια ΔΝΤ Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, επισημαίνοντας πως πρόκειται «για μεγάλο επίτευγμα της χώρας μας».



«Αναφορικά με την Ελλάδα είμαι ενθουσιασμένη που η χώρα τα πηγαίνει τόσο καλά. Είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα για τη χώρα. Η αποπληρωμή του Ταμείου φέρνει ένα συμβολικό κλείσιμο μιας δύσκολης περιόδου για τον ελληνικό λαό και για την οικονομία της Ελλάδας. Ο ρόλος μας θα συνεχίσει να περιλαμβάνει την παρακολούθηση και την παροχή συμβουλών πολιτικής, θα συνεχίσουμε να παρέχουμε υπηρεσίες στην Ελλάδα, εφόσον η χώρα τις θεωρεί χρήσιμες», ανέφερε η επικεφαλής του ΔΝΤ.

Τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη κατέγραψε

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την Eurostat η Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2021 κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση του ΑΕΠ σε ετήσια βάση στην ευρωζώνη (+13,4%).

