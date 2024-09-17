Πλιάτσικο στις σιδηροδρομικές γραμμές - Κλέβουν ακόμη και τις ράγες

Το μέγεθος του πλιάτσικου που γίνεται καθημερινά εις βάρος του ΟΣΕ, αποκαλύπτει σε ένα συγκλονιστικό ρεπορτάζ του ο ΣΚΑΪ.

Πλιάτσικο, κόψιμο καλωδίων, φωτιές, ακόμη και πετροπόλεμος.

Η καθημερινότητα στους ελληνικούς σιδηροδρόμους καταγράφεται on camera και τα ντοκουμέντα είναι αποκαλυπτικά.

Άγνωστοι, σε κοινή θέα, λεηλατούν τις ράγες στον σιδηροδρομικό σταθμό της Θήβας με κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο. Όλα αυτά... «μέρα- μεσημέρι» ενώ δίπλα τους περνούν οι συρμοί.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους αγνοούν το drone που τους καταγράφει καρέ- καρέ να σπάνε τσιμεντένια περιβλήματα για να τραβήξουν τα καλώδια της ηλεκτρονικής σηματοδότησης.

Με αυτόν τον τρόπο μπλοκάρουν τα συστήματα τηλεδιοίκησης και φωτοσύμανσης.

«Αυτό σημαίνει κατευθείαν ότι οι πίνακες όλοι κοκκινίζουν, δεν έχει εικόνα που είναι το τραίνο, οπότε όλα πρέπει να γίνουν πάρα πολύ γρήγορα για να μην έχουμε προβλήματα με κάποιο ενδεχόμενο ατύχημα», περιγράφει ο Νίκος Τσικαλάκης, Πρόεδρος Εργαζομένων του ΟΣΕ.

Ανάμεσα στις γραμμές στον σιδηροδρομικό σταθμό του Θριασίου, οι επιτήδειοι σκάβουν και θάβονται μέσα σε αγωγούς της τηλεδιοίκησης για να κόψουν καλώδια. Μόλις αντιλαμβάνονται το drone, γίνονται καπνός.

Η κάμερα γυρνάει για να εντοπίσει τη διαδρομή που ακολουθούν και να ενημερώσει την αστυνομία.

«Σκοπός τους είναι ο χαλκός, στο μυαλό μας μπαίνει και η δολιοφθορά, προσπαθούμε να την παρακολουθήσουμε» αναφέρει ο Γιάννης Φεστερίδης προιστάμενος ασφαλείας των εγκαταστάσεων του ΟΣΕ προσθέτοντας πως το χειρότερο που είδε είναι να έχουν ρίξει τσιμεντόλιθο πάνω από γέφυρα.

«Φανταστείτε να περνάει το τρένο και να δει μπροστά του τσιμεντόλιθο», τονίζει.

Πρόκειται για ολιγομελείς ομάδες που δρουν τον τελευταίο χρόνο στην ευρύτερη περιοχή των Αχαρνών.

Συνήθως μεταφέρουν και καίνε τα καλώδια δίπλα σε καταυλισμούς στον Ασπρόπυργο και πωλούν τον καθαρό χαλκό σε παράνομα χυτήρια. Το ενδιαφέρον των κυκλωμάτων σκραπ έχει μετατοπιστεί στην ηλεκτροκίνηση, γιατί έχει μια από τις καλύτερες ποιότητες σκληρού ηλεκτρολυτικού χαλκού.

«Την τελευταία βδομάδα, πρέπει να επισκέφτηκα προσωπικά γύρω στα 5 με 6 αστυνομικά τμήματα. Καθημερινά το τμήμα αντιμετωπίζει 10 με 20 τέτοια συμβάντα. Κατευθείαν βλέπουμε ότι στο ΣΚΑ, στο κέντρο διαχείρισης, είχαμε σβήσιμο όλων των οθονών» περιέγραψε μεταξύ άλλων ο κος Φεστερίδης.

Τα συγκεκριμένα καλώδια πάνω στις κολώνες του ΟΣΕ δεν έχουν καν χαλκό! Σύμφωνα με στελέχη του σιδηροδρομικού οργανισμού, η προσπάθεια να ξηλωθούν αποδίδεται μόνο σε βανδαλισμό.

Άλλωστε, σε πολλές περιπτώσεις άγνωστοι πετούν πέτρες στα βαγόνια των συρμών. Θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια προσωπικού και επιβατών.

«Εδώ υπάρχουν κάποιες φθορές, που μας προβληματίζουν έντονα. Το καλοκαίρι που μας πέρασαν, άνοιξαν φρεάτιο και του έριξαν μέσα εύφλεκτο υλικό. Δεν πήγαν να κλέψουν, αλλά να κάψουν», περιγράφει ο κος Τσικαλάκης.

Σε συγκεκριμένο βίντεο αποτυπώνεται ο... πετροπόλεμος σε συρμό ακόμη και απόπαιδιά, τα οποία σκαρφαλώνουν στη συνέχεια στις κολώνες.

Η πρόσβαση τους στο σημείο που περνά ο σιδηρόδρομος είναι αρκετά εύκολη και κανείς δε φροντίζει να τα απομακρύνει.

Σε άλλες περιπτώσεις, πλησίον των γραμμών έχουν δημιουργηθεί απέραντοι σκουπιδότοποι. Οι άγνωστοι βάζουν σε πολλές περιπτώσεις φωτιά στα καλώδια δίπλα στα σκουπίδια, με αποτέλεσμα να ξεσπούν πυρκαγιές όπως αυτή πρόσφατα στο Θριάσιο.

Κλέβουν ακόμη και τις ράγες

Χαρακτηριστικό είναι πως αυτοκίνητο που εντοπίστηκε τις προηγούμενες ώρες στον Ταύρο, από αστυνομικούς του οικείου τμήματος, μετέφερε μισό τόνο σιδηροδρομικού υλικού από εργασίες αλλαγής γραμμών στην ευρύτερη περιοχή.

Οι τρεις σιδηροτροχοί ζύγιζαν μισό τόνο.

Το αυτοκίνητο λόγω του υπερβολικού βάρους παρουσίασε βλάβη ενώ κινούνταν στην ευρύτερη περιοχή του Ταύρου, ο δράστης το εγκατέλειψε ενώ η αστυνομία το μετέφερε στο ΑΤ Μοσχάτου.

Οι εκατοντάδες κλοπές μεταλλικών εξαρτημάτων και τροχαίου υλικού έχει θορυβήσει τη διοίκηση του ΟΣΕ.

Το τελευταίο διάστημα χρησιμοποιούνται drone για την επιτήρηση των δύσκολων περιοχών, όμως αν και υπάρχουν κάμερες σε 267 σημεία, οι επιτήδειοι δε δυσκολεύονται να τις αποφύγουν.

