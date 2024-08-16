ΤΑΙΠΕΔ: Ανάθεση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 4,3 δισ. ευρώ 

Την ανάθεση νέων έργων συνολικού προϋπολογισμού 4,3 δισ. ευρώ ανακοινώνει το ΤΑΙΠΕΔ, εταιρεία μέλος του Υπερταμείου.

Ειδικότερα, η Κυβερνητική Επιτροπή Έργων Στρατηγικής Σημασίας στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να αναθέσει στη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (Project Preparation Facility – PPF) του Ταμείου τα εξής έργα:

1. Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασών

Το έργο αφορά στη δημιουργία Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Δασών το οποίο στοχεύει στην ολιστική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων, προκειμένου να καθαρίζονται αποτελεσματικότερα και να περιορίζεται ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Δασών, τη δημιουργία Μητρώων Εξωτερικών Ελεγκτών και Ανάπτυξης Συμβάσεων Διαχείρισης Δασικών Οικοσυστημάτων, τον σχεδιασμό συστημάτων επιδότησης βιομάζας και ανταποδοτικών οφελών.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται συνολικά σε 8.872.200 ευρώ και η χρηματοδότηση θα εξασφαλιστεί από το Πράσινο Ταμείο κατά 100%. Το έργο υλοποιείται σε τρεις φάσεις διάρκειας 36 μηνών η καθεμία και αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2033.

2. Δασοπονικές μελέτες διαχείρισης δασικών οικοσυστημάτων

Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας δεδομένου ότι αφορά στην ολοκληρωμένη διαχείριση και αξιοποίηση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας μας ανάλογα με τις δυνατότητές τους, με την κατάρτιση Δασοπονικών Μελετών (ΔΜ). Με το έργο αυτό οργανώνεται η δασοπονία για την αποτελεσματικότερη προστασία, συντήρηση και ανάπτυξη των δασών και της διηνεκούς απολήψεως καρπώσεων.

Τα δεδομένα των ΔΜ θα εισάγονται σε μια Ενιαία Βάση Δεδομένων από την οποία θα μπορούν να εξαχθούν άμεσα και ασφαλή συμπεράσματα για τη διαχείριση κάθε δάσους στην Ελλάδα. Με την υιοθέτηση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και τηλεπισκόπησης, θα υπάρχει δυνατότητα αποτελεσματικής επεξεργασίας μεγάλων όγκων δεδομένων με αυξημένη ακρίβεια και ταχύτητα. Η Ενιαία Βάση Δεδομένων θα διασυνδέεται με το πλαίσιο διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών Natura, με τα αντιπυρικά σχέδια και τα έργα Anti Nero, με τα υπό εκπόνηση Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης και με το Σύστημα Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών. Στο μέλλον θα συνδεθεί με Πληροφοριακά Συστήματα Εθνικής Βάσης Δεδομένων, αλλά και με τα υπο αναθεώρηση Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών Απορροής (ΣΔΛΑΠ) και τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας (ΣΔΚΠ).

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται συνολικά σε 15.000.000 ευρώ και η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη από πόρους του Πράσινου Ταμείου. Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και να ολοκληρωθεί έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

3. Έργα ορεινής υδρονομίας – Πρόγραμμα AQUA MONTIS

Το πρόγραμμα αφορά στην υλοποίηση έργων ορεινής υδρονομίας σε κρίσιμες περιοχές, όπως στη Θεσσαλία, τα οποία θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα στις ορεινές κοίτες ρεμάτων.

Ειδικότερα, λαμβάνοντας υπόψη την ένταση και τις συνέπειες των ακραίων φυσικών φαινομένων Daniel και Elias που έπληξαν τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023 θα υλοποιηθούν κατά προτεραιότητα παρεμβάσεις φυσικής συγκράτησης υδάτων στα ορεινά της συγκεκριμένης περιοχής, ενώ παράλληλα προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης του εν λόγω προγράμματος στην Αττική και στο σύνολο των κρίσιμων ορεινών λεκανών της χώρας.

Με τα ορεινά υδρονομικά έργα επιτυγχάνεται η σταθεροποίηση και προστασία των εδαφών, η αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος στην ορεινή ζώνη, ενώ στην πεδινή ζώνη μειώνεται η πλημμυρική αιχμή, προστατεύονται τα εδάφη από αποθέσεις και διαβρώσεις, εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα των αντιπλημμυρικών έργων, μειώνεται η ποσότητα των φερτών υλικών που καταλήγουν στις πεδινές κοίτες, αυξάνεται η διάρκεια ζωής των ταμιευτήρων και μειώνεται το κόστος συντήρησης των εγγειοβελτιωτικών έργων. Πρόκειται για απαραίτητες παρεμβάσεις καθώς τα υφιστάμενα έργα υπό την επίδραση πολύ δυσμενών περιβαλλοντικών συνθηκών επί πολλές δεκαετίες, χρειάζονται άμεσα συντήρηση και επισκευή για να συνεχίσουν να συνεισφέρουν στην αντιδιαβρωτική και αντιπλημμυρική προστασία αλλά και στην ορθή λειτουργία ολόκληρου του συστήματος διευθέτησης.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται συνολικά σε 200.000.000 ευρώ, με δυνατότητα επέκτασης στα 600.000.000 ευρώ. Η υλοποίησή του αναμένεται να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο του 2024 με ορίζοντα ολοκλήρωσης το δεύτερο τρίμηνο του 2027 για την πρώτη φάση έργων ύψους 200.000.000 ευρώ και έως το πρώτο τρίμηνο του 2029 για τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.

4. Ταμείο Εκσυγχρονισμού - Modernization fund

Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού (Modernisation Fund) θεσπίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2021 στο πλαίσιο του στόχου της ΕΕ για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050. Το Ταμείο Εκσυγχρονισμού συστήνεται στην Ελλάδα με σκοπό αφενός να εκπληρώνει η χώρα τις υποχρεώσεις της ως κράτος μέλος και αφετέρου να διαχειρίζεται τους αντίστοιχους διαθέσιμους πόρους του ταμείου για δράσεις απανθρακοποίησης. Χρηματοδοτείται από τα έσοδα του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ.

Το ύψος της χρηματοδότησης θα προέλθει από τον πλειστηριασμό 19,4 εκατ. δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ και εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 1,32 δισ. ευρώ. Η λειτουργία του Ταμείου αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2024 και οι δράσεις που θα συγχρηματοδοτηθούν έχουν ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέταρτο τρίμηνο του 2035.

5. Ταμείο Απανθρακοποίησης

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης (ΤΑ), συστήνεται με σκοπό τη χρηματοδότηση δράσεων για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών, όπως έργα διασυνδέσεων ηλεκτρικής ενέργειας, υποδομών ηλεκτροδότησης ελλιμενισμένων πλοίων από την ξηρά (cold ironing), φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ/αποθήκευσης ή αυτόνομων συστημάτων αποθήκευσης και υπεράκτιων αιολικών σταθμών. Η σύσταση και η λειτουργία του Ταμείου υπόκειται στις διατάξεις τριμερούς σύμβασης μεταξύ της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ).

Το Ταμείο Απανθρακοποίησης θα χρηματοδοτηθεί από τα αναμενόμενα έσοδα από τον πλειστηριασμό 25 εκατ. δικαιωμάτων στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ που υπολογίζονται επί του παρόντος συνολικά σε 1,5 δισ. ευρώ, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των δράσεων ορίζεται από το τρίτο τρίμηνο του 2024 έως το τέταρτο τρίμηνο του 2030.

6. Δημοτικά Σχέδια Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) και Σχέδια Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑΚ) για την υποστήριξη των ΟΤΑ

Το έργο αφορά στην υποστήριξη των 325 ΟΤΑ α’ βαθμού της χώρας, για την επίτευξη των νομικών τους υποχρεώσεων που απορρέουν από τις δεσμεύσεις της χώρας για πράσινη μετάβαση μέσω της μείωσης των εκπομπών αερίων και της ενεργειακής μετάβασης του δημοσίου τομέα, έτσι όπως αυτές προκύπτουν πρωτίστως από τον Εθνικό Κλιματικό νόμο 4936/2022 και τον ν. 4843/2021 και αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).

Στόχοι του έργου είναι: α) η εκπόνηση Δημοτικών Σχεδίων Εκπομπών (ΔηΣΜΕ) και Σχεδίων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑΚ), β) η ανεξάρτητη επαλήθευση του ανθρακικού αποτυπώματος που εμπεριέχονται στα ΔηΣΜΕ και στα ΣΕΑΚ, γ) η ανάπτυξη δεικτών επίδοσης (ΚΡΙs) των ΟΤΑ στις θεματικές ενότητες που σχετίζονται με το ΥΠΕΝ και η δημιουργία πλατφόρμας παρακολούθησης των στόχων μείωσης εκπομπών των ΟΤΑ και δ) η διαχείριση όλων των παραπάνω δράσεων από το ΤΑΙΠΕΔ.

Το έργο περιλαμβάνει αρχικά τη συστηματική καταγραφή των εκπομπών όλων των ΟΤΑ α’ βαθμού της επικράτειας (ΔηΣΜΕ) και της ενεργειακής απόδοσης όλων των κτιρίων ιδιοκτησίας τους (ΣΕΑΚ), καθώς και την εκπόνηση σχεδίων δράσης σε επίπεδο Δήμου για α) την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων (ΣΕΑΚ) και β) την επίτευξη των στόχων μείωσης εκπομπών με ορόσημα τα έτη 2025 & 2030 (ΔηΣΜΕ).

Το έργο θα έχει σημαντικά οφέλη ως προς την επίτευξη των κλιματικών στόχων της χώρας καθώς το ΥΠΕΝ θα μπορεί να παρακολουθεί εύκολα τις ενεργειακές επιδόσεις των ΟΤΑ α΄βαθμού σε όλη την επικράτεια. Με την υλοποίηση της πλατφόρμας παρακολούθησης στόχων μείωσης εκπομπών, δημιουργείται ένα εύχρηστο και καθολικό ψηφιακό εργαλείο για τη γρήγορη και εύκολη συλλογή και αξιολόγηση των πρωτογενών δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους οι Δήμοι σε ετήσια βάση.

Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται συνολικά σε 25.557.069,60 ευρώ, ενώ η διάρκεια υλοποίησής του από την έναρξη έως την ολοκλήρωσή του εκτιμάται σε 40 μήνες.

7. Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού, βελτίωσης και αναβάθμισης των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους, παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης, ασφάλειας- προστασίας, προσβασιμότητας από άτομα με μειωμένη κινητικότητα

Το έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών τους (παρεμβάσεις ψηφιακής αναβάθμισης, ασφάλειας – προστασίας, προσβασιμότητας από άτομα με μειωμένη κινητικότητα).

Ειδικότερα αφορά στα έργα:

Επέκταση Λιμενικών και Κτιριακών Εγκαταστάσεων λιμένα Αγίου Νικολάου Κρήτης. Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού & Περιφερειακή οδός λιμένα Καταπόλων. Επέκταση προβλήτα λιμένα Φολεγάνδρου. Λιμένας Αγίου Ευστρατίου. Επέκταση προσήνεμου μώλου Αγίου Κηρύκου Ικαρίας. Κατασκευή υπήνεμου μόλου λιμένα Ευδήλου Ικαρίας. Επισκευή κρηπιδώματος επί πασσάλων στον κεντρικό λιμένα νήσου Φούρνων. Επισκευή και επέκταση λιμενοβραχίονα Ποταμού Αντικυθήρων. Αναβάθμιση λιμενικών εγκαταστάσεων – επέκταση κρηπιδωμάτων στο Λιμάνι Καμαριώτισσας Νήσου Σαμοθράκης. Ανακατασκευή κρηπιδωμάτων λιμένος Μεγίστης Καστελόριζου. Επέκταση λιμένα Λειψών. Ολοκλήρωση λιμένα Αυλάκια Οθωνών. Επέκταση - βελτίωση λιμένα Μαθρακίου. Βελτίωση υποδομών και εγκαταστάσεων λιμένα Αγίου Στεφάνου Αυλιωτών. Λιμενική εγκατάσταση από-επιβιβάσεως επιβατών στο δυτικό άκρο της Αγίας Ρούμελης Σφακίων. Βελτίωση - επέκταση λιμένα Μαύρης Λιμνώνας Σφακίων. Επέκταση - βελτίωση υποδομών λιμένα Παλαιοχώρας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται συνολικά σε 110.000.000 ευρώ και η υλοποίησή του αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2027.

8. Έγκριση αύξησης προϋπολογισμού για την ενίσχυση των στεγάστρων, τη στατική και λειτουργική τους αποκατάσταση στο ΟΑΚΑ

Η Κυβερνητική Επιτροπή αποφάσισε την αύξηση του προϋπολογισμού κατά 65.690.296,75 ευρώ για την αναβάθμιση του Ολυμπιακού Αθλητικού Κέντρου Αθηνών (ΟΑΚΑ), προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την στατική επάρκεια των στεγάστρων του Κεντρικού Σταδίου και του Ποδηλατοδρομίου.

Μετά την αναπροσαρμογή, ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο υλοποιείται από τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του ΤΑΙΠΕΔ και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ), διαμορφώνεται σε 110.947.648,75 ευρώ.

9. Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του εξοπλισμού και των υποδομών, και την ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης

Το έργο προβλέπει την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων για τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της Ελληνικής Αστυνομίας σε τέσσερις άξονες:

Προμήθειες για την ενίσχυση του τεχνικού και επιχειρησιακού εξοπλισμού (οχήματα, πλωτά μέσα, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, θερμικές κάμερες, ηλεκτρονικός εξοπλισμός για τη Διεύθυνση Προστασίας Συνόρων, κλπ.).

Νέες τεχνολογίες (ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στον τομέα διαχείρισης συνόρων, ηλεκτρονικό σύστημα επιτήρησης στα εξωτερικά σύνορα, κλπ.).

Κτιριακές υποδομές (αναβάθμιση υφιστάμενων και κατασκευή νέων υποδομών).

Δράσεις πρόληψης και καταπολέμησης εγκληματικής δραστηριότητας (αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης ναρκωτικών, τη διερεύνηση υποθέσεων οικονομικών εγκλημάτων, αναβάθμιση του συστήματος αναγνώρισης και ταυτοποίησης αποτυπωμάτων).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 650.478.592,74 ευρώ.

Με την ανάθεση των νέων έργων από την Κυβερνητική Επιτροπή Έργων Στρατηγικής Σημασίας, το PPF έχει αναλάβει τη διαχείριση επενδύσεων για λογαριασμό της Πολιτείας συνολικού προϋπολογισμού άνω των 7 δισ. ευρώ και αποτελεί τον μεγαλύτερο εταίρο της στην υλοποίηση έργων εθνικής στρατηγικής σημασίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.