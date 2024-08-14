ΗΠΑ: Κλείσιμο με άνοδο για το χρηματιστήριο

Με κέρδη έκλεισε σήμερα το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, καθώς η δημοσιοποίηση στοιχείων που έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού στις ΗΠΑ καθησύχασε τους επενδυτές.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 242,75 μονάδων (+0,61%), στις 40.008,39 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με οριακή άνοδο 4,99 μονάδων (+0,03%), στις 17.192,60 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 20,78 μονάδων (+0,38%), στις 5.455,21 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

