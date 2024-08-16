Η ΑΑΔΕ ενεργοποιεί την «έξυπνη» βόμβα κατά της φοροδιαφυγής με το Appodixi

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Όλα δείχνουν ότι η μέρα που χιλιάδες φορολογούμενοι περιμένουν πλησιάζει. Οι πληροφορίες του skai.gr λένε ότι το Σεπτέμβριο θα εκδοθεί επιτέλους η διάταξη που προβλέπει την επιβράβευση των έως 3.000 € για όσους καταγγέλλουν περιστατικά με πλαστές αποδείξεις μέσω της εφαρμογής της AAΔΕ Appodixi.

Η εφαρμογή λειτουργεί εδώ και 11 μήνες -ο σχετικός νόμος ψηφίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023- χωρίς όμως να έχει ενεργοποιηθεί το μπόνους για τον καταγγέλλοντα.

Η ενεργοποίηση του μπόνους σκόνταφτε πάνω στο ζήτημα της εύρεσης των δικλείδων εκείνων που θα αποτρέπουν τη δημοσιοποίηση των στοιχείων όσων προχωρούν σε επώνυμες καταγγελίες. Ειδικά σε περιπτώσεις που μπορεί να αφορούν καύσιμα με …οσμή βαριάς εγκληματικότητας η επίτευξη της προστασίας της ανωνυμίας είναι εκ των ων ουκ άνευ. Φαίνεται όμως ότι έχει γίνει πλέον η απαραίτητη τεχνική και νομική επεξεργασία ώστε να υπερκεραστεί αυτός ο σκόπελος. Η ενεργοποίηση του μπόνους ΔΕΝ θα είναι αναδρομική αλλά θα αφορά τις επιτυχημένες -από τις οποίες θα προκύπτει φοροδιαφυγή- καταγγελίες που θα γίνουν από την ημέρα της δημοσίευσης της απόφασης και εντεύθεν.

Έτσι δεν θα προκύψει άμεσο όφελος για κάποιες από τις περισσότερες από τις 176.000 καταγγελίες που έχουν γίνει ως τώρα (54,5% ανώνυμες και 45,5% επώνυμες).

Σύμφωνα με τον νόμο, η χρηματική επιβράβευση ορίζεται στο δεκαπλάσιο της αξίας συναλλαγής με βάση την απόδειξη που έχει εκδοθεί και για την οποία γίνεται η καταγγελία. Υπάρχει όμως κατώτερο όριο μπόνους στα 100€ ενώ σε καμιά περίπτωση η δεν μπορεί ο καταγγέλλων να εισπράξει μετά από επιτυχημένα καταγγελία περισσότερα από 3.000€. Αν μια καταγγελία αφορά περισσότερες από μία αποδείξεις, το μπόνους θα υπολογιστεί με βάση την απόδειξη με τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγής.

Η χρηματική επιβράβευση του παρόντος δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος και απαλλάσσεται από κάθε φόρο, κράτηση, τέλος ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή τρίτων και είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τα νομικά τους πρόσωπα, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.

Η ολοκλήρωση μια καταγγελίας, είναι μια σχετικά πολύ απλή διαδικασία.

Πρώτο βήμα το σκανάρισμα του bar code της απόδειξης μέσω της εφαρμογής που έχει αναπτύξει η ΑΑΔΕ και είναι διαθέσιμα στο Google Play Store για τα android κινητά τηλέφωνα και στο AppStore για τα κινητά με λογισμικό IOS.

Ανάλογα με την κατάσταση της απόδειξης εμφανίζονται τα εξής:

Η απόδειξη έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, εμφανίζονται τα στοιχεία της απόδειξης (αριθμός ταμειακής, ΑΦΜ επιχείρησης, αριθμός απόδειξης, ημερομηνία και ώρα έκδοσης της συναλλαγής, αξία συναλλαγής ΦΠΑ και στις συναλλαγές με πρατήρια καυσίμων, την ποσότητα και το είδος του καυσίμου). Στην περίπτωση αυτή, ελέγχεται εάν τα στοιχεία που εμφανίζονται στην εφαρμογή είναι τα ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην απόδειξη. Εάν δηλαδή η αξία που αναγράφεται στην απόδειξη είναι ίδια με την αξία που έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Εάν υπάρχει διαφορά, αυτό σημαίνει ότι πιθανότατα έχει γίνει επέμβαση στον φορολογικό μηχανισμό της επιχείρησης, ώστε άλλο ποσό να εμφανίζει στην απόδειξη στον πελάτη και άλλο, μικρότερο, ποσό να διαβιβάζει στην ΑΑΔΕ.

Η ταμειακή είναι δηλωμένη, αλλά η απόδειξη δεν έχει ακόμα διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται η ημερομηνία και ώρα πέραν την οποίας η απόδειξη θα έπρεπε να έχει διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ.

Εάν η απόδειξη έχει εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο αυτό, υποδεικνύεται η αναφορά για μη διαβίβαση της απόδειξης.

Ο κωδικός QR δεν μπορεί να διαβαστεί ή ότι η ταμειακή δεν είναι δηλωμένη ή δεν είναι ενεργή. Στην περίπτωση αυτή υποδεικνύεται η υποβολή αναφοράς στην εφαρμογή.

Εφόσον ο φορολογούμενος επιλέξει να προβεί σε καταγγελία πρέπει να φωτογραφίσει την απόδειξη, να γράψει το λόγο αναφοράς (στην ουσία επιλέγει από μια λίστα αιτιών) και να επιλέξει αν θα καταγγείλει ανώνυμα ή επώνυμα

