Τα 21,6 δις ευρώ άγγιξαν τα τουριστικά έσοδα το 2024 με αύξηση 4,8% ενώ 40,6 εκατ τουρίστες επισκέφθηκαν την Ελλάδα συν 12,8% σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία της ΤτΕ .

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία, το 2024 το πλεόνασμα του ταξιδιωτικού ισοζυγίου ανήλθε στα 18.787,0 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 18.162,0 εκατ. ευρώ το 2023, σημειώνοντας άνοδο κατά 3,4% (Διάγραμμα 1). Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στη μεγαλύτερη αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων (κατά 998,7 εκατ. ευρώ ή 4,8%) από αυτή των ταξιδιωτικών πληρωμών (κατά 373,6 εκατ. ευρώ ή 15,4%). Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων το 2024 έναντι του 2023 ήταν αποτέλεσμα της αύξησης κατά 12,8% της εισερχόμενης κίνησης μη κατοίκων ταξιδιωτών (Πίνακας 1), καθώς και της μέσης δαπάνης ανά διανυκτέρευση κατά 2,5 ευρώ ή 2,9% (2024: 89,7 ευρώ, 2023: 87,2 ευρώ).

Αναλυτικότερα, μείωση κατά 7,0% παρουσίασε η μέση δαπάνη ανά ταξίδι (2024: 530,6 ευρώ, 2023: 570,7 ευρώ), καθώς και η μέση διάρκεια παραμονής, η οποία υποχώρησε κατά 9,6% και διαμορφώθηκε στις 5,9 διανυκτερεύσεις (2023: 6,5 διανυκτερεύσεις). Ο συνολικός αριθμός διανυκτερεύσεων (Πίνακας 5) το 2024 παρουσίασε αύξηση κατά 1,9% και διαμορφώθηκε στις 240.816,6 χιλ. διανυκτερεύσεις (2023: 236.271,2 χιλ. διανυκτερεύσεις).

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2024 διαμορφώθηκαν στα 21.592,3 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8% σε σύγκριση με το 2023. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 7,1% των εισπράξεων από τους κατοίκους των χωρών της ΕΕ 27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 11.966,1 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 55,4% του συνόλου των εισπράξεων, καθώς και στην αύξηση κατά 0,6% των εισπράξεων από τους κατοίκους των λοιπών χωρών, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 8.625,6 εκατ. ευρώ

(Πίνακας 2 και Διάγραμμα 2).

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 9.474,3 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,5% έναντι του προηγουμένου έτους, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 2.491,8 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 18,4%.

Όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία κατέγραψαν άνοδο κατά 3,7% και διαμορφώθηκαν στα 3.702,0 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 11,6% και διαμορφώθηκαν στα 1.259,6 εκατ. ευρώ. Άνοδο κατά 13,6% σημείωσαν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.225,5 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, ενισχυμένες κατά 15,3% ήταν οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.583,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 4,1% και διαμορφώθηκαν στα 3.159,8 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 51,5% και διαμορφώθηκαν στα 15,7 εκατ. ευρώ.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις ανά λόγο ταξιδιού

Αναφορικά με την κατανομή της ταξιδιωτικής δαπάνης μη κατοίκων στην Ελλάδα ανά λόγο ταξιδιού (Πίνακας 3 και Διάγραμμα 3), ο κύριος όγκος των εισπράξεων σχετίζεται με ταξίδια για προσωπικούς λόγους, των οποίων το μερίδιο στο σύνολο των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε σε 93,5% το 2024, έναντι 94,7% το 2023, ενώ το σύνολο των εισπράξεων από ταξίδια για προσωπικούς λόγους αυξήθηκε κατά 3,6%. Εντός της κατηγορίας αυτής, το μεγαλύτερο μερίδιο επί του συνόλου των εισπράξεων έχουν τα ταξίδια αναψυχής (2024: 87,1%, 2023: 87,9%). Οι εισπράξεις από τα ταξίδια αναψυχής αυξήθηκαν κατά 3,9% έναντι του προηγουμένου έτους και διαμορφώθηκαν στα 18.803,3 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από ταξίδια για επίσκεψη σε συγγενείς/οικογένεια αυξήθηκαν κατά 5,3%, αλλά το μερίδιό τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων διαμορφώθηκε στο 4,4%, ίδιο όπως και το 2023. Μείωση κατά 17,2% παρουσίασαν οι εισπράξεις από ταξίδια για λόγους υγείας, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 30,6 εκατ. ευρώ. Τέλος, οι εισπράξεις από ταξίδια για επαγγελματικούς λόγους εμφάνισαν άνοδο κατά 27,3%, με τη συμμετοχή τους επί του συνόλου των ταξιδιωτικών εισπράξεων να διαμορφώνεται σε 6,5% (2023: 5,3%).

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Όπως προαναφέρθηκε, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το 2024 αυξήθηκε κατά 12,8% και διαμορφώθηκε σε 40.693,9 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 36.082,7 χιλ. ταξιδιωτών το 2023. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 10,7% και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 8,9%. Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της ΕΕ 27 με ποσοστό συμμετοχής 53,5% και οι λοιπές χώρες με ποσοστό 34,8%. Το 2024, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ 27 αυξήθηκε κατά 11,0% σε σύγκριση με το 2023. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται τόσο στην άνοδο κατά 12,2% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 14.491,0 χιλ. ταξιδιώτες, όσο και στην αύξηση κατά 8,6% από τις χώρες της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε σε 7.304,1 χιλ. ταξιδιώτες. Ειδικότερα, άνοδο κατά 13,4% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία, η οποία διαμορφώθηκε σε 5.402,3 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από την Ιταλία κατά 10,0%, η οποία διαμορφώθηκε σε 2.025,9 χιλ. ταξιδιώτες. Αύξηση κατά 8,8% σημειώθηκε και στην ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.992,4 χιλ. ταξιδιώτες.

Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες παρουσίασε αύξηση κατά 8,1% και διαμορφώθηκε σε 14.156,3 χιλ. ταξιδιώτες. Συγκεκριμένα, άνοδο κατά 10,0% παρουσίασε η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ, η οποία διαμορφώθηκε σε 1.547,4 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 1,0% και διαμορφώθηκε σε 4.545,5 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 54,9% σε 16,1 χιλ. ταξιδιώτες (Πίνακας 4 και Διάγραμμα 4). Διανυκτερεύσεις

Οι διανυκτερεύσεις μη κατοίκων ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 240.816,6 χιλ. το 2024, έναντι 236.271,2 χιλ. το 2023, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 1,9%. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ 27 κατά 4,9%, καθώς ο αριθμός των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των λοιπών χωρών μειώθηκε κατά 3,9%. Η αύξηση των διανυκτερεύσεων των κατοίκων των χωρών της ΕΕ 27 αντανακλά την αύξηση των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ζώνης του ευρώ κατά 3,7%, καθώς και των διανυκτερεύσεων από τις χώρες της ΕΕ 27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 9,6%. Οι διανυκτερεύσεις από τη Γερμανία παρουσίασαν αύξηση κατά 7,4% σε σχέση με το 2023, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 4,4%. Πτώση κατά 5,7% εμφάνισαν και οι διανυκτερεύσεις από την Ιταλία. Από τις λοιπές χώρες, οι διανυκτερεύσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν κατά 6,4%, ενώ αυτές από τις ΗΠΑ κατά 1,4%. Τέλος, και οι διανυκτερεύσεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 69,4% (Πίνακας 5 και Διάγραμμα 5).

Κρουαζιέρες

H Τράπεζα της Ελλάδος διεξάγει από το 2012 συμπληρωματική έρευνα στον τομέα της κρουαζιέρας, με σκοπό τον εμπλουτισμό των στατιστικών στοιχείων που αντλούνται από την Έρευνα Συνόρων. Ακολουθώντας την παγιωμένη πλέον μεθοδολογία, για το 2024 συλλέχθηκαν λεπτομερή στοιχεία από 16 ελληνικούς λιμένες, τα οποία κάλυψαν το 86,3% των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στη χώρα.

Το 2024, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας αυξήθηκαν κατά 22,4% σε σύγκριση με το 2023 και ανήλθαν στα 1.112,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 111,5 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβάνονται στα καταγραφόμενα στοιχεία από την Έρευνα Συνόρων, καθώς αφορούν ταξιδιώτες που αναχώρησαν από την Ελλάδα (last port), ενώ 1.000,6 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν πρόσθετα έσοδα που καταγράφονται στη συμπληρωματική έρευνα (Πίνακες 6 και 7).

Στο Διάγραμμα 6 παρουσιάζεται η κατανομή των συνολικών εισπράξεων κρουαζιέρας ανά λιμάνι. Κυριότερο λιμάνι από πλευράς εισπράξεων κρουαζιέρας είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 48,5% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Κέρκυρας και το λιμάνι του Ηρακλείου με 11,8% και 8,0% των εισπράξεων αντιστοίχως.

Κατά το επισκοπούμενο έτος καταγράφηκαν 5.308 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων (2023: 5.152 αφίξεις). Οι συνολικές διανυκτερεύσεις επιβατών εκτός κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκαν το 2024 κατά 31,5% σε σύγκριση με το 2023 και διαμορφώθηκαν στις 12.387,5 χιλ. διανυκτερεύσεις, επηρεάζοντας θετικά τη διαμόρφωση των εισπράξεων από την κρουαζιέρα. Οι συνολικοί επιβάτες κρουαζιέρας εκτιμώνται σε 5.011,1 χιλιάδες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 43,8% (Πίνακας 7Α).

Στο Διάγραμμα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των συνολικών αφίξεων κρουαζιερόπλοιων ανά λιμάνι. Κυριότερο λιμάνι από πλευράς αφίξεων κρουαζιερόπλοιων είναι ο Πειραιάς, με συμμετοχή 15,3% επί του συνόλου. Ακολουθούν το λιμάνι της Μυκόνου και το λιμάνι της Σαντορίνης με 14,5% και 14,1% των αφίξεων κρουαζιερόπλοιων αντιστοίχως.

Το 2024, οι συνολικές επισκέψεις επιβατών κρουαζιέρας ανήλθαν σε 7.826,4 χιλ., έναντι 6.964,2 χιλ. επισκέψεων το 2023, σημειώνοντας άνοδο κατά 12,4% (Πίνακας 7Β). Από τη συμπληρωματική έρευνα κρουαζιέρας προέκυψε ότι το 81,2% των επιβατών ήταν διερχόμενοι (transit) επισκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 1,6 στάσεις σε ελληνικά λιμάνια. Οι επτά σημαντικότεροι λιμένες αφίξεως κρουαζιερόπλοιων καλύπτουν το 90,5% των συνολικών εισπράξεων από κρουαζιέρες και το 82,0% των συνολικών επισκέψεων επιβατών (Διάγραμμα 8).

Ταξιδιωτικό ισοζύγιο ανά περιφέρεια

Όπως προκύπτει από την Έρευνα Συνόρων, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις το 2024 διαμορφώθηκαν στα 20.591,7 εκατ. ευρώ. Ο κύριος όγκος των εισπράξεων (Πίνακας 8), σε ποσοστό 89,7% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (5.687,4 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Αττικής (4.750,9 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Κρήτης (4.568,7 εκατ. ευρώ), Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (1.983,6 εκατ. ευρώ) και Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (1.486,0 εκατ. ευρώ). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 2.115,1 εκατ. ευρώ.

Το 2024, οι ταξιδιώτες που επισκέφθηκαν την Ελλάδα πραγματοποίησαν συνολικά 39.354,9 χιλ. επισκέψεις στις 13 περιφέρειες της χώρας. Ο αριθμός αυτός είναι μεγαλύτερος από την εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση που εκτιμάται από την Έρευνα Συνόρων (35.951,4 χιλ. ταξιδιώτες), καθώς ένας ταξιδιώτης μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία περιφέρειες κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του.

Ο μεγαλύτερος όγκος των επισκέψεων, σε ποσοστό 83,3% του συνόλου, πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Αττικής (8.784,8 χιλ.), Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (7.563,5 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (7.028,7 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (5.959,0 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (3.432,9 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 6.586,0 χιλ. επισκέψεις.

Οι διανυκτερεύσεις ταξιδιωτών στην Ελλάδα διαμορφώθηκαν στις 231.037,6 χιλ. την επισκοπούμενη περίοδο. Σύμφωνα με την κατανομή των διανυκτερεύσεων στις 13 περιφέρειες της χώρας, το 87,2% των διανυκτερεύσεων πραγματοποιήθηκε σε πέντε περιφέρειες, ως εξής: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (51.269,3 χιλ.), Περιφέρεια Αττικής (47.817,5 χιλ.), Περιφέρεια Κρήτης (46.705,6 χιλ.), Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (31.026,4 χιλ.) και Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (24.680,8 χιλ.). Στο σύνολο των υπόλοιπων περιφερειών (Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ηπείρου, Πελοποννήσου, Θεσσαλίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας) πραγματοποιήθηκαν 29.537,9 χιλ. διανυκτερεύσεις.

