Σε 742.865 ανήλθαν οι αφίξεις και σε 1.656.673 οι διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου, κάμπινγκ και συλλογικά καταλύματα σύντομης διαμονής (ενοικιαζόμενα δωμάτια) της χώρας τον Ιανουάριο εφέτος, σημειώνοντας αύξηση, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, κατά 3,6% στις αφίξεις και 2,7% στις διανυκτερεύσεις.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρήθηκε αύξηση 6,3% στις αφίξεις και 5,1% στις διανυκτερεύσεις των αλλοδαπών. Αντίστοιχα για τους ημεδαπούς, παρατηρήθηκε αύξηση στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις κατά 2,4% και 1,3%, αντίστοιχα.

Μεγαλύτερη συμβολή στις αφίξεις και στις διανυκτερεύσεις στο σύνολο των καταλυμάτων, παρατηρήθηκε από τους ημεδαπούς με 67% και 63,3%, αντίστοιχα. Ενώ, η μέση συνολική διανυκτέρευση ανήλθε σε 2,2 ημέρες.

Πηγή: skai.gr

