Οι εξελίξεις της ελληνικής οικονομίας τέθηκαν επί τάπητος στη συνάντηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη με το προεδρείο και μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Λιανικής Πώλησης Ελλάδος - ΣΕΛΠΕ.

Ο υπουργός και οι θεσμικοί εκπρόσωποι του λιανεμπορίου συζήτησαν για τις προκλήσεις του κλάδου όπως ανέφερε ο υπουργός ο οποίος τόνισε ότι η «οικονομική πρόοδος που καταγράφει τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί κοινή συνισταμένη της δημιουργίας ενός σταθερού πολιτικού και οικονομικού εδάφους που επιτρέπει στη χώρα να απελευθερώνει το σύνολο των δυνατοτήτων της. Αποστολή μας στην ελληνική κυβέρνηση είναι να διατηρήσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα και να δώσουμε ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην ανάπτυξη. Αυτό υλοποιούμε καθημερινά, επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε κλάδου και μειώνοντας ρυθμιστικά και γραφειοκρατικά εμπόδια. Ο ΣΕΛΠΕ αποτελεί πολύτιμο σύμμαχο σε αυτή την προσπάθεια. Μέσα από τον διάλογο, ακούγοντας τις προτάσεις των εκπροσώπων του λιανεμπορίου, θα μπορούμε να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο τον κλάδο, που διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην ελληνική επιχειρηματικότητα».

Ο Πρόεδρος ΣΕΛΠΕ, Κώστας Γεράρδος δήλωσε: «Η λιανική είναι ο κλάδος που κινεί αφανώς όλα τα γρανάζια της οικονομίας. Στο οικοσύστημα αυτό όπου συνυπάρχουμε εργαζόμενοι, κράτος και επιχειρήσεις, χρειάζεται να χτίζουμε ισορροπίες που επιστρέφουν αξία σε κάθε πλευρά.

Στη σημερινή - εξαιρετικά εποικοδομητική - συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, εστιάσαμε σε δύσκολα ζητήματα που λειτουργούν συχνά ως «οδοφράγματα» στην πρόοδο, θέματα που απαιτούν πολιτική τόλμη, τεχνική επεξεργασία και θεσμική ευελιξία.

Ο Υπουργός προσέγγισε τις θέσεις μας με ανοιχτό πνεύμα και προσήλωση στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων, κάτι που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για έναν παραγωγικό διάλογο με συνέπεια και συνέχεια.

Ως ΣΕΛΠΕ, δηλώσαμε “παρόντες” με όλες μας τις δυνάμεις και την τεχνογνωσία, ώστε να συνεισφέρουμε στο εθνικό σχέδιο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας συνολικά».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.