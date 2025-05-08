Η Τράπεζα της Αγγλίας μείωσε τα επιτόκια στο 4,25% - Τι αναφέρει για τους δασμούς

Η Επιτροπή Νομισματικών Υποθέσεων της Τράπεζας της Αγγλίας (BOE) αποφάσισε την Πέμπτη να μειώσει το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 4,25% από 4,5%, καθώς ο παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος του Ντόναλντ Τραμπ επιβαρύνει τη βρετανική ανάπτυξη, σε μια απόφαση που χώρισε τους ανώτερους αξιωματούχους σε τρεις ομάδες και ελήφθη πριν ο πρόεδρος των ΗΠΑ αφήσει να εννοηθεί ότι επίκειται συμφωνία για τη μείωση των δασμών στις βρετανικές εξαγωγές.

Η απόφαση ελήφθη με πέντε ψήφους υπέρ της μείωσης κατά 0,25%, έναντι δύο ψήφων υπέρ της μείωσης στο 4% και δύο που επιθυμούσαν να διατηρηθεί το επιτόκιο αμετάβλητο.

Αυτή είναι η τέταρτη μείωση από τον περασμένο Αύγουστο και έρχεται λίγο πριν από την αναμενόμενη ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Παρά την προοπτική μιας συμφωνίας, η BOE κατέστησε σαφές ότι η κύρια απειλή για το Ηνωμένο Βασίλειο προέρχεται από τον παγκόσμιο αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην οικονομία της Βρετανίας. Η BOE ανέφερε ότι το πλήγμα στη δραστηριότητα λόγω του υψηλότερου κόστους και της μεγαλύτερης αβεβαιότητας θα μειώσει την παραγωγή του Ηνωμένου Βασιλείου κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα τριών ετών και θα μειώσει τον πληθωρισμό κατά 0,2 ποσοστιαίες μονάδες σε διάστημα δύο ετών.

Από την τελευταία απόφαση της BOE τον Μάρτιο, ο Τραμπ έχει επιβάλει γενικούς παγκόσμιους δασμούς 10% στα αγαθά, δασμούς 25% στα αυτοκίνητα, τον χάλυβα και το αλουμίνιο και έχει επιβάλει ουσιαστικά εμπάργκο στα κινεζικά προϊόντα με δασμούς 145%. Το Πεκίνο αντεπιτέθηκε με δικούς του δασμούς 125%. Η BOE υπέθεσε ότι οι πολιτικές αυτές παραμένουν σε ισχύ.

«Οι πληθωριστικές πιέσεις συνέχισαν να χαλαρώνουν και έτσι μπορέσαμε να μειώσουμε και πάλι τα επιτόκια σήμερα», δήλωσε ο διοικητής Andrew Bailey. «Οι τελευταίες εβδομάδες έδειξαν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να είναι η παγκόσμια οικονομία. Γι' αυτό πρέπει να επιμείνουμε σε μια σταδιακή και προσεκτική προσέγγιση».

Η απόφαση έδειξε μια πιο «γερακίσια» προσέγγιση από ό,τι αναμενόταν. Αμέσως μετά η λίρα σημείωσε ράλι, σημειώνοντας υψηλό συνεδρίασης έναντι του ευρώ.

Η Υπουργός Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς χαρακτήρισε την απόφαση ως «ευπρόσδεκτη είδηση». «Η μείωση του επιτοκίου θα καταστήσει φθηνότερο τον δανεισμό για τις επιχειρήσεις, θα μειώσει το κόστος των νέων στεγαστικών δανείων, θα κάνει την απόκτηση κατοικίας πιο προσιτή, τη χρηματοδότηση αυτοκινήτου πιο οικονομική και θα ανακουφίσει όσους αποπληρώνουν προσωπικά δάνεια», πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) διατήρησε χθες αμετάβλητα τα επιτόκια, επικαλούμενη κινδύνους υψηλότερου πληθωρισμού και ανεργίας.

