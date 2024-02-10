Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το επίδομα των 718,50 ευρώ της ΔΥΠΑ

Διαθέσιμη είναι η ηλεκτρονική αίτηση για το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων, ύψους 718,50 € (37,5 ημερήσια επιδόματα ανεργίας), προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί, που τέθηκε σε ισχύ από 29.12.2023.

Η νέα παροχή της ΔΥΠΑ αποσκοπεί στην στήριξη ιδιαίτερα ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που δεν θεμελιώνουν δικαίωμα για το επίδομα ανεργίας για την ομαλή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας και διευρύνοντας το δίχτυ κοινωνικής προστασίας της ΔΥΠΑ προς τους ανέργους.

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι της παροχής είναι άνεργοι:

1. Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας

2. Αποφυλακισμένοι

3. Γυναίκες, θύματα έμφυλης ή/και ενδοοικογενειακής βίας

4. Θύματα βίας – εμπορίας

5. Απεξαρτημένοι από εξαρτησιογόνες ουσίες.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση του βοηθήματος είναι οι άνεργοι:

✓ να είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ με μία από τις παραπάνω ιδιότητες κατά την υποβολή της αίτησής τους

✓ να έχουν πραγματοποιήσει 1–75 ημέρες ασφάλισης στον e-EΦΚΑ οποτεδήποτε τα τελευταία 2 έτη πριν από την υποβολή της αίτησής τους (ή από την έναρξη της ποινής, για τους αποφυλακισμένους)

✓ να έχουν εισόδημα έως 16.000 € οι άγαμοι, 24.000 € οι έγγαμοι (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € ανά τέκνο) ή 29.000 € οι μονογονεϊκές οικογένειες (προσαυξανόμενο κατά 5.000 € για κάθε τέκνο μετά το πρώτο) και παράλληλα, το ύψος των συνολικών ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα της οικογένειας να μην υπερβαίνει τα 80.000 € και ✓ να μην είναι παράλληλα δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, επιδόματος μακροχρόνια ανέργων, βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων και ειδικού εποχικού βοηθήματος. Η παροχή χορηγείται μία φορά ανά 2 έτη.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της gov.gr με τους κωδικούς TAXISnet, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/eidiko-boethema-se-eualotes-koinonikes-omades

Συγκεκριμένα η διαδρομή είναι: Αρχική / Εργασία και ασφάλιση / Ανεργία / Ειδικό βοήθημα σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το νέο Ειδικό Βοήθημα Ευάλωτων Ομάδων αντικαθιστά το ειδικό βοήθημα που χορηγούνταν σε α) επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι ένα μήνα μετά την εξάντληση της επιδότησής τους, β) μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για 3 μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, και γ) μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης της νέας παροχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr.

Πηγή: skai.gr

