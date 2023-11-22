Σκρέκας στον ΣΚΑΪ: Μείωσε τις τιμές της κατά 25% η πρώτη εταιρεία στην οποία βάλαμε πρόστιμο

Για το ζήτημα της ακρίβειας μίλησε στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας το πρωί της Τετάρτης.

«Η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί την κοινωνία, είναι δύσκολο θέμα, είναι ευρωπαϊκό, δεν το λέω ως δικαιολογία», δήλωσε ο ίδιος.

«Ο πληθωρισμός των τροφίμων από τον Σεπτέμβριο του '21 έως και τον Οκτώβριο του '23 στην Ευρωζώνη είναι 25%, στην Ισπανία 28%, στη Γερμανία 28%, στην Ελλάδα 27%. Είμαστε στον μέσο όρο της Ευρώπης και λίγο χαμηλότερα -ή πολύ κοντά- και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες», εξήγησε.

Ερωτηθείς για τις τιμές της Ελλάδας σε σχέση με το εξωτερικό ο κ. Σκέκας σημείωσε: «Εκατοντάδες προϊόντα υπάρχουν πιο φθηνά στην Ελλάδα από ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη. Μπορεί να βρούμε ένα προιόν μιας συγκεκριμένης μάρκας, για ένα χρονικό διάστημα να είναι φθηνότερο στη Γερμανία αλλά αν πάρουμε όλα τα υπόλοιπα για παράδειγμα γαλακτοκομικά προϊόντα που παράγονται στην ελλαδα και εξάγονται τότε είναι φθηνότερα».

Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την ακρίβεια

Σχετικά με τις παραμβάσεις που έχουν γίνει για την αντιμετώπιση της ακρίβειας ο υπουργός δήλωσε: «Έχουμε προχωρήσει σε ελέγχους για αισχροκέρδια. Ωστόσο η ακρίβεια δεν έχει να κάνει μόνο με αυτό, έχει να κάνει και με αντικειμενικές συνθήκες όπως για παράδειγμα η αύξηση πρώτων υλών, που τώρα βλέπουμε μείωση.

Ακόμη σε όποια εταιρεία προσπαθεί να αισχροκερδίσει επιβάλλουμε πρόστιμα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που έχει νόμο για την αθέμιτη κερδοφορία και τον εφαρμόζει. Έχουμε επιβάλλει πρόστιμα σε 4 πολυεθνικές και η πρώτη έριξε τις τιμές μέχρι 25% κάτω. Τα πρόστιμα ξεπερνούν τα 8 εκατομμύρια ευρώ και έχουν εισπραχθεί τα 5,5 εκατομμύρια», πρόσθεσε.

«Οι τιμές των προϊόντων εκείνων για τα οποία οι έλεγχοι απέδειξαν ότι υπήρχε πρόβλημα, ήδη έχουν μειωθεί. Περιμένουμε να το κάνουν και οι υπόλοιπες εταιρείες, αν δεν το κάνουν, σε έναν – δύο μήνες θα επαναλάβουμε τους ελέγχους», ανέφερε ο κ. Σκρέκας.

«Έχουμε την πρωτοβουλία για την μόνιμη μείωση τιμής. Είχαμε σαν στόχο 500 προιόντα, πλέον έχουμε 890 που έχουν ενταχθεί. Τα προιόντα που έχουν το ειδικό καρτελάκι θα πρέπει για 6 μήνες τουλάχιστον να έχουν σταθερά μειωμένη τιμή σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα. Πολλές αλυσίδες αναγράφουν την προηγούμενη τιμή για να γνωρίζει ο καταναλωτής».

«Εφόσον εντοπίσουμε προβλήματα θα επιβληθούν πρόστιμα», τόνισε.

Ερωτηθείς για το ζήτημα που είχε δημιουργηθεί σχετικά με τις προσφορές ο υπουργός ξεκαθάρισε: «Ποτέ κανένας κυβερνητικός παράγοντας δε θέλει να καταργήσει τις προσφορές, δεν το είπε ποτέ κανένας αυτό. Είπαμε πως οι οι προσφορές πρέπει να είναι πραγματικές, να μην είναι παραπλανητικές. Θέλουμε να βάλουμε μία τάξη σε αυτό, να μην κοροϊδεύουν τους καταναλωτές».

Τέλος σχετικά με την Black Friday ανέφερε: «Όλο το προηγούμενο διάστημα έοχυμε συλλέξει τιμές τις οποίες θα συγκρίνουμε μετά την Black Friday σε σχέση με τις τιμές πριν την περιόδο αυτή. Τα πρόστιμα του Αυγούστου έφεραν αποτέλεσμα».

