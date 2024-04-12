ΗΠΑ – Χρηματιστήριο: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν την Πέμπτη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, όπου η άνοδος των μετοχών εταιρειών τεχνολογίας έδωσαν ώθηση σε Nasdaq και S&P 500, ενώ ο Dow Jones δεν απέφυγε το αρνητικό πρόσημο στη λήξη της συνεδρίασης.

Ειδικότερα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με οριακή πτώση 2,43 μονάδων (–0,01%), στις 38.459,08 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 271,84 μονάδων (+1,68%) στις 16.442,20 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 38,42 μονάδων (+0,74%) στις 5.199,06 μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

