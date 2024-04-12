Του Χρυσόστομου Τσούφη

Περίπου 70.000 ασφαλισμένοι με οφειλές έως 100€ στον ΕΦΚΑ παύουν πλέον να θεωρούνται ασφαλιστικά ανίκανοι μετά από τροπολογία που κατέθεσε στη Βουλή η υπουργός εργασίας Δόμνα Μιχαηλίδου.



Πριν από αυτήν την αλλαγή ακόμη για χρέος 1€, κάποιος ασφαλισμένος δεν μπορούσε να εξασφαλίσει φορολογική ικανότητα η οποία σημαίνει πρόσβαση σε ιδιωτικές δομές υγείας με δαπάνη Ε.Ο.Π.Υ.Υ, κάλυψη παροχών υγειονομικής περίθαλψης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ όπως λ.χ. διαγνωστικές εξετάσεις, φάρμακα, νοσήλια, θεραπευτικές πράξεις αλλά και ιδιωτική συνταγογράφηση. Εξαίρεση αποτελούν οι πληγέντες από τις φυσικές καταστροφές, τα άτομα με αναπηρία και τα ανήλικα τέκνα. Πλέον στις εξαιρέσεις εντάσσονται και οι οφειλέτες με χρέη έως 100€.

Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, ΚΑΝΕΙΣ από το 2013 κι έπειτα, ακόμη κι αν έχει χρέη δεν χάνει την πρόσβαση του στη δωρεάν πρόσβαση στις δημόσιες δομές υγείας.



Υπολογίζεται ότι περίπου 70.000 είναι οι άμεσα ωφελημένοι από τη σχετική διάταξη με αξιωματούχους του υπουργείου εργασίας να δηλώνουν στον skai.gr ότι περίπου οι μισοί, 35.000 έχουν πολύ μικρά χρέη, μικρότερα των 10€-15€. Σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα δεν γνωρίζουν καν την ύπαρξη αυτών των οφειλών καθώς παρατηρείται το φαινόμενο της πληρωμής της βασικής οφειλής και όχι των τόκων και των προσαυξήσεων και αυτό έρχεται να θεραπεύσει η τροποποίηση της κ. Μιχαηλίδου.



Όσοι έχουν χρέη μεγαλύτερα των 100€ , για να θεωρηθούν ασφαλιστικά ικανοί , θα πρέπει είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους είτε να τις ρυθμίσουν. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ υπολογίζεται ότι 140-150.000 ασφαλισμένοι έχουν χρέη που δεν ξεπερνούν τα 500€ οπότε εύκολα μπορούν να ρυθμίσουν και να συνεχίσουν να απολαμβάνουν την πρόσβαση και στις ιδιωτικές δομές υγείας χωρίς να τα πληρώνουν όλα από το πορτοφόλι τους.



Εξυπακούεται ότι η όλη συζήτηση γίνεται για τους μη μισθωτούς.

Όσοι ανήκουν στη συγκεκριμένη ομάδα, για να μη χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα θα πρέπει:

-Να έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 2 μήνες ασφάλισης κατά το τελευταίο 12μηνο και να έχουν φυσικά καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.



Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα, εφόσον η οφειλή έχει εξοφληθεί ή ρυθμιστεί σε δόσεις και τηρείται η πληρωμή των δόσεων.

Ειδικά για τους εργάτες γης που καλύπτονται από τον πρώην Ο.Γ.Α. και αμείβονται με εργόσημο για να μην χάσουν την ασφαλιστική τους ικανότητα θα πρέπει:

-Να έχουν συμπληρώσει 150 ημέρες ασφάλισης το προηγούμενο 12μηνο

-Να έχουν εξοφλήσει τα ποσά των εκκαθαρίσεων της περιόδου 2017-2022

-Να έχει εξοφληθεί η δόση που έχει προκύψει από την εκκαθάριση του 2023

Εφόσον ισχύουν τα παραπάνω, η ασφαλιστική ικανότητα ανανεώνεται ανά μήνα. Σε περίπτωση που έχουν εξοφληθεί όλα τα παραπάνω και δεν υπάρχει εκκαθάριση έτους 2023, τότε χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα μέχρι 28/02/2025.

