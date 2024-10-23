Δεν αγγίζει τα ευρωπαϊκά ομόλογα και δη τα ελληνικά, η «αναστάτωση» που επικρατεί στην αμερικανική αγορά ομολόγων.

Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα, ενώ η συγκριτικά μεγαλύτερη υποχώρηση της απόδοσης τους ελληνικού 10ετούς ομολόγου έχει ως αποτέλεσμα το περιθώριο (έναντι του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου) να έχει υποχωρήσει στο 0,8%. Στο χαμηλότερο επίπεδο δηλαδή από τον περασμένο Μάιο.

Σημειώνεται ότι στην Αμερικανική αγορά παρατηρούνται μαζικές ρευστοποιήσεις ομολόγων, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα να πιέζονται οι τιμές τους , ενώ οι αποδόσεις τους καταγράφουν σημαντική άνοδο. Είναι ενδεικτικό ότι η απόδοση του Αμερικανικού 10ετούς ομολόγου έχει ξεπεράσει το 4,2%, εξέλιξη η οποία συνδέεται με τις επερχόμενες εκλογές. Αναλυτές αποδίδουν το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στην αγορά ομολόγων με τις αυξημένες πιθανότητες που εμφανίζει η επικράτηση του ρεπουμπλικάνου υποψήφιου Ντ. Τράμπ. Οι πολιτικές εξελίξεις σε συνδυασμό με την πορεία της αμερικανικής οικονομίας, δημιουργούν προσδοκίες για μία «πιο επιθετική» μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed).

Αντίθετα στην Ευρωζώνη οι αγορές προεξοφλούν ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε μία ακόμη μείωση των επιτοκίων της, και αυτή της τάξεως του 0,25%, περί τα τέλη του έτους.

Έτσι η απόδοση του Γερμανικού 10ετούς ομολόγου διατηρείται στην περιοχή του 2,3% και αυτή του αντίστοιχου Ελληνικού ομολόγου στο 3,1%

Στην εγχώρια δευτερογενή αγορά και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό σύστημα συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 115 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 62 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς. Η απόδοση του ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,17% έναντι 2,34% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 0,83%

Πηγή: skai.gr

