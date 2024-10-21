ΔΕΗ: Έκδοση ομολογιών 500 εκατομμυρίων ευρώ με λήξη το 2031

Σε έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ με λήξη το 2031 θα προχωρήσει η ΔΕΗ, όπως γνωστοποιήθηκε σήμερα με ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο.

Τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των ομολογιών στο Χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη διεθνή χρηματιστηριακή αγορά ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.