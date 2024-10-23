Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η έκδοση του νέου 7ετούς ομολόγου από τη ΔΕΗ καθώς η εταιρεία άντλησε τελικά το ποσό των 600 εκατ. ευρώ, αυξημένο σε σχέση με τον αρχικό στόχο για 500 εκατ. Οι προσφορές έφτασαν τα 2 δισ. ευρώ, δηλαδή 4 φορές πάνω από την αρχική πρόταση.

Το κουπόνι μειώθηκε τελικά στο 4,625%, (από 4,75%), γεγονός που αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης των αγορών προς την εταιρεία, καθώς πρόκειται για το φθηνότερο ευρωπαϊκό κουπόνι 7ετιας που έχει βγάλει εταιρεία με ίδιο credit rating με τη ΔΕΗ από τον Φεβρουάριο του 2022. Μάλιστα, το spread στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι το χαμηλότερο που έχει επιτύχει η εταιρεία σε όλα τα ομόλογα που έχει εκδώσει από το 2020 (200 μ.β. χαμηλότερο σε σχέση με τις εκδόσεις του 2020 και του 2021).

Αξιοσημείωτο είναι και το γεγονός ότι η πλειονότητα των επενδυτών στο ομόλογο της ΔΕΗ είναι ξένοι, κατά κύριο λόγο μακροπρόθεσμοι, επενδυτές.

Η ΔΕΗ προχώρησε στην έκδοση του ομολόγου, με στόχο να είναι τακτικός εκδότης στις διεθνείς αγορές, χωρίς να έχει ανάγκη αναχρηματοδότησης κάποιου ομολόγου, καθώς τα δύο ομόλογα που έχει ήδη λήγουν το 2026 και το 2028 και θα διαπραγματεύονται ταυτόχρονα με το νέο τρίτο ομόλογο, που λήγει το 2031, αποδεικνύοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών, οι οποίοι επέλεξαν να χρηματοδοτήσουν με νέα επιπλέον ρευστότητα το νέο ομόλογο της ΔΕΗ.

Πού θα κατευθυνθούν τα κεφάλαια

Τα 600 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για επενδύσεις της ΔΕΗ και των θυγατρικών της στο πλαίσιο του αναπτυξιακού business plan του ομίλου. Με επενδύσεις €9 δισ. στην τριετία, κυρίως σε ΑΠΕ, αναβάθμιση δικτύων και νέες δραστηριότητες, αυξημένες κατά 130% σε σχέση με την τριετία 2021-2023, το εμπροσθοβαρές business plan της μεγαλύτερης εταιρείας ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως είναι πλέον ο Όμιλος ΔΕΗ, μετά και την είσοδο στην αγορά της Ρουμανίας, είναι βασισμένο σε μία ολιστική προσέγγιση γύρω από την πράσινη μετάβαση και το τρίπτυχο καθαρή παράγωγή ενέργειας, σύγχρονα δίκτυα και πελατοκεντρική φιλοσοφία.

Στόχος της διοίκησης είναι ο Όμιλος ΔΕΗ να γίνει ενεργειακός ηγέτης στην ευρύτερη περιοχή και σημαντικός παίκτης στην Ευρώπη, με υγιή οικονομικά και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Ένας «πράσινος» όμιλος που το 2030 θα έχει EBITDA €3 δισ. από διαφορετικές δραστηριότητες, ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει σε οποιαδήποτε κρίση και να ανταποκριθεί στον κρίσιμο ρόλο του σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται.

Η επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. («ΔΕΗ»), η κορυφαία εταιρεία ενέργειας στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πιστοληπτική αξιολόγηση «BB-» με σταθερές προοπτικές από τους οίκους Standard & Poor's και Fitch, ανακοινώνει σήμερα την επιτυχή τιμολόγηση της προσφοράς (η «Προσφορά») μη εξασφαλισμένων ομολογιών πρώτης τάξης (senior notes), συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, με λήξη το 2031 (οι «Ομολογίες»), με επιτόκιο 4,625% και τιμή έκδοσης 100%.Η Προσφορά αυτή, συνολικής ονομαστικής αξίας €600 εκατομμυρίων, αντιπροσωπεύει αύξηση κατά €100 εκατομμύρια της αρχικής προτεινόμενης προσφοράς συνολικής ονομαστικής αξίας €500 εκατομμυρίων που ανακοινώθηκε τη Δευτέρα 21 Οκτωβρίου 2024. Οι Ομολογίες θα διέπονται από το δίκαιο της Νέας Υόρκης.

Τα έσοδα από την Προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των υπό εξέλιξη έργων κεφαλαιακών δαπανών της ΔΕΗ και των θυγατρικών της και για την πληρωμή των δαπανών και εξόδων της Προσφοράς.

Η ΔΕΗ σκοπεύει στην εισαγωγή των Ομολογιών στο χρηματιστήριο Euronext του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά (Global Exchange Market) αυτού, ή σε κάποιον άλλο κατάλληλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Προσφορά έχει προγραμματιστεί να διακανονιστεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, υπό την επιφύλαξη εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων ολοκλήρωσης τέτοιου είδους συναλλαγών.

H Citigroup Global Markets Europe AG, η Goldman Sachs Bank Europe SE και η HSBC Continental Europe ενεργούν ως από κοινού Διεθνείς Συντονιστές και Κύριοι Διαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών, και η BNP PARIBAS, η Deutsche Bank Aktiengesellschaft, η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Société Générale, και οι Alpha Bank Α.Ε., Eurobank Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Optima Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε., Ambrosia Capital Μονοπρόσωπη Α.Ε., AXIA Ventures Group Limited, και Euroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ενεργούν από κοινού ως Συνδιαχειριστές του Βιβλίου Προσφορών σε σχέση με την Προσφορά.

Η ΔΕΗ είναι η κορυφαία εταιρεία ενέργειας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φορέας υποδομών καίριας σημασίας, που δραστηριοποιείται κυρίως στην Ελλάδα και τη Ρουμανία. Για περισσότερα από 70 χρόνια, η ΔΕΗ είναι στην πρώτη γραμμή στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας και αναπόσπαστο μέρος του εξηλεκτρισμού της χώρας. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός και προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ηλεκτρική ενέργεια σε περίπου 5,6 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Κατέχει επίσης το 51% του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε., του μοναδικού ιδιοκτήτη και διαχειριστή του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα. Στη Ρουμανία, η ΔΕΗ είναι ο μεγαλύτερος προμηθευτής ενέργειας και ο δεύτερος μεγαλύτερος διαχειριστής δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, παρέχοντας ενέργεια σε περίπου 3,2 εκατομμύρια τελικούς πελάτες στις 30 Ιουνίου 2024. Η ΔΕΗ είναι εισηγμένη εταιρεία και οι μετοχές της διαπραγματεύονται στην Κύρια (Ρυθμιζόμενη) Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών με κεφαλαιοποίηση περίπου €4,3 δισεκατομμυρίων στις 30 Ιουνίου 2024.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.