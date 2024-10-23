Με τη συμμετοχή 73 εκ των κορυφαίων Ολλανδών τουριστικών πρακτόρων και tour operators, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Greek Tourism Workshop, στην Ουτρέχτη της Ολλανδίας, την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2024.

Στην εκδήλωση της Tourism Media & Events πραγματοποιήθηκαν Business to Business (B2B) συναντήσεις μεταξύ ελληνικών προορισμών, καθώς και εκπροσώπων ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, με ολλανδικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό.

Το Greek Tourism Workshop τίμησε με την παρουσία του, απευθύνοντας χαιρετισμό, ο Επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Χάγη, Απόστολος Μιχαλόπουλος.

Με το πέρας των B2B συναντήσεων, ακολούθησε παρουσίαση της τιμώμενης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης, Δρ. Λαυρέντιο Βασιλειάδη, της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας, από την κα Αργυρώ Παπαϊωάννου από το Τμήμα Τουριστικής Προβολής και Προώθησης, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, από την προϊσταμένη του Τμήματος Τουρισμού, Μαριάννα Λιάσκου, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, από την Πάττυ Κωνσταντινίδου, μέλος της Ομάδας Τουριστικής Προβολής και της Περιφέρειας Κρήτης, από τον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Δρ. Κυριάκο Κώτσογλου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.