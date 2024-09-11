Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με τη στεγαστική κρίση σε πλήρη εξέλιξη, η κυβέρνηση επέλεξε να «τονώσει» το κομμάτι της προσφοράς μόνο από το σκέλος των παλαιότερων κτιρίων.



Και τα φορολογικά κίνητρα για την επαναδιάθεση σπιτιών στην αγορά και τα πρόγραμματα ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ 2 και Ανακαινίζω Νοικιάζω έχουν να κάνουν με τον υπάρχοντα «στόλο». Στο κομμάτι προσφοράς νέων κατοικιών από τις 45 νέες εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, μόνο μία αφορά την ανέγερση νέων κατοικιών, η αναστολή του ΦΠΑ για το 2025 (Υπάρχει και το πρόγραμμα της Κοινωνικής Αντιπαροχής αλλά από τις πρώτες ενδείξεις μάλλον θα κινηθεί σε αργούς ρυθμούς και μικρή κλίμακα) με τους παράγοντες της αγοράς να δηλώνουν εύλογα απογοητευμένοι.



Την ίδια στιγμή, η αγορά περνά «δραματικές» στιγμές. Το μόνο θετικό σημείο είναι ότι το πρώτο 5μηνο του έτους οι νέες οικοδομικές άδειες τρέχουν με αύξηση 13,5%. Παράγοντες της αγοράς λένε ότι η τάση για νέες άδειες θα φθίνει καθώς περίμεναν ότι η αναστολή του ΦΠΑ θα ήταν επ’ αόριστο ή τουλάχιστον 2ετής. «Τι να προλάβεις να κάνεις όταν ανάλογα με τον δήμαρχο στον οποίο θα πέσεις μπορεί να χρειαστούν 6-8 μήνες για να τη βγάλεις» έλεγαν χαρακτηριστικά στο skai.gr.



Το άλλο ζήτημα είναι πότε και πώς θα υλοποιηθούν αυτές οι άδειες.



Με βάση τα στοιχεία των κατασκευαστών ακινήτων λείπουν αυτοί τη στιγμή περί τις 150.000 εργάτες, και ανειδίκευτοι αλλά και ειδικευμένοι όλων των ειδικοτήτων. «Στα συμβόλαια που κάνουμε βάζουμε όρο στο συμβόλαιο ότι θα παραδώσουμε το ακίνητο εντός τριετίας εξηγώντας στον πελάτη ότι δεν μπορούμε να βρούμε συνεργεία» μας λένε κατασκευαστές. Λίγα χρόνια πιο πριν ο όρος αυτός – αν υπήρχε – έκανε λόγο για παράδοση εντός 15 μηνών.



Πολλές άδειες είναι δεσμευμένες στους δήμους καθώς έχουν προβλέψεις με βάση τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού του οποίου όμως η συνταγματικότητα θα κριθεί σε συνεδρίαση της ολομέλειας του ΣτΕ. Η ολομέλεια αναμένεται να συνεδριάσει τον Οκτώβριο και ουδείς γνωρίζει πότε θα αποφανθεί. Στο μεταξύ όλο αυτό το διάστημα οι κάτοχοι αυτών των αδειών θα βρίσκονται σε ιδιότυπη ομηρεία. 400 τέτοιες άδειες είναι δεσμευμένες λ.χ. σύμφωνα με τις πληροφορίες μας στο δήμο Κηφισιάς, ανάλογος είναι ο αριθμός και στο νότιο μέτωπο. Κι όπως μας λένε χαρακτηριστικά μέχρι να αποφανθεί το ΣτΕ , η αναστολή του ΦΠΑ θα έχει παρέλθει.



Την ίδια στιγμή το κόστος ανέγερσης όλο κι αυξάνεται. Ενδεικτικά το β’ τρίμηνο φέτος και σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ ο δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων είναι αυξημένος κατά 3,7%. 2,2% είναι αυξημένες οι αμοιβές και 5,5% τα υλικά.

Μόνο τον Ιούλιο σημειώθηκαν αυξήσεις:

12,5% στα τούβλα

9% στους χάλκινους αγωγούς

7,8% σε πλαστικούς σωλήνες και θερμαντικά σώματα

6,7% στους διακόπτες

6,3% στους υαλοπίνακες

6,1% στους θερμοσίφωνες

5,6% σε τσιμέντο και πλακίδια

5,4% στα κουφώματα

4,7% στις μαρμαρόπλακες

Όλα τα παραπάνω έχουν τις επιπτώσεις τους και στις τιμές οι οποίες βρίσκονται σε ανοδικό ράλι. Ειδικά το θέμα με τις ΣτΕ και τον νέο οικοδομικό κανονισμό κρύβει «μέσα του» νέες αυξήσεις.

Έστω ότι κάποιος έχει μια οικοδομική άδεια για 1000τ.μ. ενός οικοπέδου που έχει αγοράσει 500.000 €. Αν η απόφαση του ΣτΕ τον περιορίσει στο χτίσιμο 650-700 τ.μ, ενδεχομένως να επιμερίσει την απώλεια της επιφάνειας στην τιμή πώλησης, οδηγώντας σε αύξηση των τιμών.



Δεν προκαλεί καμιά εντύπωση μετά από όλα αυτά, ότι η Τράπεζα της Ελλάδας ανακοίνωσε ότι το β’ τρίμηνο του έτους οι τιμές ακινήτων αυξήθηκαν εκ νέου 9,2%. Αύξηση που έρχεται να προστεθεί στο 13,8% του 2023 ενώ αυξήσεις είχαμε και το 2022 και το 2021 και πάει λέγοντας.



Οι κατασκευαστές ζητούν από την κυβέρνηση να ασκήσει πιέσεις στις τράπεζες να μειώσουν τα επιτόκια χορηγήσεων γιατί όπως λένε με επιτόκια 6-7%, «αγορά δεν υπάρχει».

Πηγή: skai.gr

