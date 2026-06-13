Σε (ανα)διανομή ρόλων προχώρησε αρχαιολόγος και ιστορικός σε κανάλι του Youtube ενόψει της προβολής της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Πολλοί ήταν αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν για τη «μαύρη Ωραία Ελένη», αλλά πάντως εξαιρετική ηθοποιό, Λουπίτα Νιόνγκο, αλλά και για το γεγονός ότι στην ταινία του Νόλαν δεν υπάρχει ούτε ένας Έλληνας, και η αρχαιολόγος αποφάσισε να κάνει τις δικές της -100% ελληνικές- προτάσεις για το καστ, με δημοφιλείς ηθοποιούς όπως ο Τάσος Νούσιας στον ρόλο του Οδυσσέα αντί του Ματ Ντέιμον, ή της Μαρίας Ναυπλιώτου στον ρόλο της Πηνελόπης αντί της Αν Χάθαγουεϊ.

Σωστά μαντέψατε για την ωραία Ελένη... είναι η Κλέλια Ανδριολάτου αντί της Λουπίτα, με τα σχόλια στις περισσότερες των περιπτώσεων να συμφωνούν με τις προτάσεις του καναλιού του YouTube.

Σημειώνεται πάντως ότι τμήμα της «Οδύσσειας» του οσκαρικού Βρετανού σκηνοθέτη γυρίστηκε και στην Ελλάδα, σε περιοχές όπως την παραλία της Βοϊδοκοιλιάς, το κάστρο της Μεθώνης και την Ακροκόρινθο.

Εσείς συμφωνείτε με τις «ελληνικές» επιλογές για την «Οδύσσεια»;

Πηγή: skai.gr

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