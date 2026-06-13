Αραγτσί: Για πρώτη φορά μετά από 47 χρόνια, οι ΗΠΑ «εξέφρασαν ρητά σεβασμό για το Ιράν»

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν να «σεβαστούν η μία την κυριαρχία της άλλης χώρας» στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν.

Ο Αμπάς Αραγτσί δήλωσε ότι η συμφωνία σηματοδότησε την πρώτη φορά εδώ και 47 χρόνια που οι ΗΠΑ εξέφρασαν ρητά γραπτώς τον σεβασμό τους για το Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο IRIB News.

Είπε: «Ομοίως, οι δύο πλευρές θα σεβαστούν την κυριαρχία η μία της άλλης. Πιστεύω ότι αυτή είναι η πρώτη φορά που, μετά από 47 χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει ρητά τον σεβασμό τους για την κυριαρχία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, το αναφέρουν αυτό και το διατυπώνουν γραπτώς, και μας ζητούν, σε αντάλλαγμα, να σεβαστούμε την κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών».

Σχετικά με το Στενό του Ορμού ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας είπε: «Υπάρχει επίσης το ζήτημα του Στενού του Ορμούζ, με τις λεπτομέρειες του· η άρση των ναυτιλιακών περιορισμών· ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων και τα θέματα που θα περιλαμβάνει· το πυρηνικό ζήτημα του Ιράν· η άρση των κυρώσεων· η ανοικοδόμηση στο πλαίσιο ενός σχεδίου οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης, οι μηχανισμοί του οποίου θα συμφωνηθούν κατά τη διάρκεια των επόμενων διαπραγματεύσεων· και άλλα ζητήματα που θα προκύψουν».

Ο Αραγτσί πρόσθεσε ότι το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν έχει αναβληθεί για το «στάδιο της τελικής συμφωνίας για διάφορους λόγους».

«Δεσμεύεται να μην παρεμβαίνει στις εσωτερικές υποθέσεις του Ιράν και μας ζητά να δεσμευτούμε να μην παρεμβαίνουμε στις εσωτερικές τους υποθέσεις», είπε. «Αυτό γίνεται αποκλειστικά με βάση την ισότητα.», κατέληξε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Πηγή: skai.gr

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