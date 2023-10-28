Στα ράφια του σούπερ μάρκετ όλο και περισσότερα προϊόντα με «Μόνιμη Μείωση Τιμής»

«Σάρκα και οστά» παίρνουν τα μέτρα του υπουργείου Ανάπτυξης στη μάχη κατά της ακρίβειας, με άμεσο στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην πληθωριστική κρίση.

Οι καταναλωτές βρίσκουν σταδιακά στα ράφια των σούπερ μάρκετ την ειδική σήμανση για τα προϊόντα που θα έχουν για έξι μήνες έκπτωση ενώ, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι τώρα στοιχεία, 300 κωδικοί συμμετέχουν στη νέα πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής», με μειώσεις που ξεκινούν από 5% και φτάνουν έως και 23%.

«Με την πρωτοβουλία ''Μόνιμη μείωση τιμής'' επιδιώκουμε τη σταθερή μείωση των τιμών στο ράφι, σε είδη βασικής ανάγκης για τα νοικοκυριά. Συνεχίζουμε την προσπάθεια στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, υλοποιώντας μέτρα πρωτοποριακά σε όλη την Ευρώπη. Παράλληλα, δημιουργούμε συνθήκες άμεσης ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού ενώ συνεχίζουμε τους εντατικούς ελέγχους για την πάταξη της αισχροκέρδειας» δήλωσε πρόσφατα ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας.

Ο υπουργός ανάπτυξης δήλωσε ότι παρά τις υψηλές τιμές υπάρχουν προσφορές και κάλεσε τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο του e-katanalotis, το οποίο εμφανίζει τις τιμές των προϊόντων σε πραγματικό χρόνο. Παράλληλα, ο ίδιος υπογράμμισε πως γίνεται έλεγχος στις πολυεθνικές επιχειρήσεις για τα περιθώρια κέρδους τους ενώ διεξάγεται και μελέτη για να διαπιστωθεί σε ποια προϊόντα, που πωλούνται στην ελληνική αγορά, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο ράφι σε σχέση με τις άλλες χώρες της ΕΕ.

Σημειώνεται ότι τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι τώρα το 2023 ανέρχονται σε 5,5 εκατ. ευρώ, ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης διενεργεί ελέγχους σε πάνω από 5.000 κωδικούς προϊόντων.

Μεγαλώνει σταδιακά η συμμετοχή προμηθευτών στο μέτρο

Την ίδια ώρα, η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο μέτρο της μόνιμης μείωσης τιμών είναι μικρή ωστόσο, διάχυτη είναι η αισιοδοξία του υπουργείου Ανάπτυξης για διεύρυνση της λίστα τις επόμενες εβδομάδες και περαιτέρω αύξηση των κωδικών. «Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τους 500 κωδικούς» ανέφερε σε δηλώσεις του ο υπουργός κ. Σκρέκας.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο γενικός διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, Απόστολος Πεταλάς μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων εκφράζει την αισιοδοξία του ότι ο στόχος που έχει θέσει το Υπουργείο για τους 500 κωδικούς θα ξεπεραστεί κατά πολύ. Συγκεκριμένα, τονίζει ότι «είναι πολύ ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι κωδικοί αυξάνονται συνεχώς γεγονός που αποδεικνύει την θετική στάση των επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι όσες επιχειρήσεις συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 την έγγραφη δέσμευση στο υπουργείο Ανάπτυξης, αναμένουμε μεγαλύτερη συμμετοχή τόσο από ελληνικές όσο και από πολυεθνικές το επόμενο διάστημα. Ο υπουργός έχει βάλει τον πήχη στους 500 κωδικούς. Λογικά ο στόχος αυτός θα ξεπεραστεί κατά πολύ».

Την ίδια ώρα το οργανωμένο λιανεμπόριο, σύμφωνα με τον κ. Πεταλά είναι έτοιμο να αναλάβει κάθε πρωτοβουλία που του αναλογεί στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, τα σούπερ μάρκετ έχουν προμηθευτεί τα ειδικά σήματα τα οποία τοποθετούν σταδιακά στα καταστήματα προκειμένου να ενημερώνονται οι καταναλωτές. «Οτιδήποτε θεσμοθετήσει η πολιτεία για το καλό των καταναλωτών, όλες οι επιχειρήσεις των σούπερ μάρκετ θα το εφαρμόσουν» επισημαίνει ο κ. Πεταλάς και συμπληρώνει ότι η Ένωση ενθαρρύνει οποιαδήποτε τέτοια πρωτοβουλία. «Το μόνο που ζητάμε είναι να γίνεται με έναν αποτελεσματικό τρόπο και όχι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό που μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένο κόστος λειτουργίας αλλά και σε λάθη ενδεχομένως» επισημαίνει.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα μέχρι τις 23 Οκτωβρίου στοιχεία, οι εταιρείες που συμμετέχουν στο μέτρο είναι οι ακόλουθες: Ολυμπος (19 κωδικοί), Γιώτης (23 κωδικοί), Μύλοι Λούλη (12 κωδικοί), Τρίκκη (6 κωδικοί), Numil Hellas (17 κωδικοί), Παλίρροια (12 κωδικοί), Χαλβατζής Μακεδονική (2 κωδικοί), Βιολάντα (8 κωδικοί), Καραμολέγκος (2 κωδικοί), Multi Foam (4 κωδικοί), Euricom (2 κωδικοί), Procter & Gamble (71 κωδικοί), Melinda (2 κωδικοί), Arla (7 κωδικοί), Μανδρέκας (2 κωδικοί), Flos (4 κωδικοί), Δέλτα (20 κωδικοί). Τα προϊόντα τα οποία αφορούν οι μειώσεις τιμών είναι, μεταξύ άλλων, αλεύρι, αλλαντικά, μέλι γάλα, μπισκότα, ρύζι, τυριά, γιαούρτι, έτοιμα γεύματα, βρεφικές τροφές, χυμοί & ροφήματα είδη ατομικής υγιεινής και απορρυπαντικά.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» θα πρέπει να αποστείλουν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2023 την έγγραφη δέσμευση στο υπουργείο Ανάπτυξης. Ως τιμή αναφοράς για τον υπολογισμό της μείωσης θα λαμβάνεται η τιμή ραφιού στις 19/9/23. Επίσης, ορίζεται ότι τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να τοποθετήσουν στο ράφι με τα προϊόντα μειωμένης τιμής ειδικό σήμα που θα φέρει συγκεκριμένες επισημάνσεις και προδιαγραφές. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ έχουν στη διάθεσή τους 25 ημέρες από τη στιγμή που ο προμηθευτής θα τους γνωστοποιήσει τη μείωση τιμής για να τοποθετήσουν το ειδικό ταμπελάκι στο ράφι. Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δηλώσει ψευδώς ότι προχώρησε σε μείωση τιμής αρμόδια υπηρεσία για την επιβολή κυρώσεων είναι η Διϋπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ).

Σε ό,τι αφορά τα άλλα μέτρα τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, τα σούπερ μάρκετ με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 90 εκατ. ευρώ υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώσεις για οποιαδήποτε αύξηση τιμής αφορά βασικά προϊόντα. Η υποχρέωση αφορά 59 κατηγορίες προϊόντων. Οι ανακοινώσεις για οποιαδήποτε αύξηση τιμής θα αποστέλλονται στο υπουργείο Ανάπτυξης κάθε Τρίτη, έως τις 15:00. Σε περίπτωση που ο υπόχρεος αποκρύπτει, παραποιεί ή δεν προσκομίζει τα στοιχεία επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ από τη ΔΙΜΕΑ.

Επίσης, οι επιχειρήσεις σούπερ μάρκετ υποχρεούνται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης ενδεικτικές τιμές πώλησης οπωροκηπευτικών προϊόντων. Οι ανακοινώσεις των ενδεικτικών λιανικών τιμών πώλησης των οπωροκηπευτικών προϊόντων θα αποστέλλονται κάθε Τρίτη, στις 09:00 μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis.gr ενώ το υπουργείο Ανάπτυξης μπορεί να ανακοινώνει το εύρος των τιμών που επικρατούν στα καταστήματα είτε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας e-katanalotis, είτε στη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

