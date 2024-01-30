Ισχυρή «ψήφο εμπιστοσύνης» δίνουν στην ελληνική οικονoμία οι αγορές, καθώς στη νέα έκδοση 10ετούς ομολόγου του Ελληνικού Δημοσίου εκδηλώθηκε εκρηκτική ζήτηση με τις προσφορές να ξεπερνούν τα 35 δισ. ευρώ

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε κοντα στo 3,45% (2,65% mid swaps + 80 μονάδες βάσης).

Η έκδοση του νέου δεκαετούς ομολόγου αποτελεί ουσιαστικά την πρώτη έξοδο του ελληνικού Δημοσίου στις αγορές για το 2024 (είχε προηγηθεί η επανέκδοση ομολόγου που λήγει το 2028 στην οποία αντλήθηκαν 250 εκατ. ευρώ), μετά και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Κοντά στα 10 δισ. ευρώ αναμένεται να κινηθεί ο εφετινός δανεισμός του ελληνικού Δημοσίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ) οι καθαρές χρηματοδοτικές ανάγκες εφέτος ανέρχονται σε 5,4 δισ. ευρώ και οι πληρωμές τόκων σε 4,85 δισ. ευρώ.

Την έκδοση του νέου 10ετούς ομολόγου έχουν αναλάβει οι τράπεζες Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank, Nomura και Societe General.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

