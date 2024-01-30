Στασιμότητα στην ευρωζώνη και την ΕΕ το τελευταίο τρίμηνο του 2023 σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο έδειξαν τα στοιχεία της Eurostat, αποφεύγοντας ωστόσο την ύφεση.

Το ΑΕΠ της Γερμανίας συρρικνώθηκε κατά 0,3% μετά από στασιμότητα τα δυο προηγούμενα τρίμηνα. Στασιμότητα σημειώθηκε και στη Γαλλία ενώ στην Ιταλία τα στοιχεία δείχνουν οριακή επέκταση 0,2% το τελευταίο τρίμηνο του περασμένου έτους.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.