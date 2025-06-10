Η γαλλική Societe Generale ανέφερε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να λανσάρει ένα δημόσια διαπραγματεύσιμο, υποστηριζόμενο σε δολάρια stablecoin μέσω της θυγατρικής της για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, καθιστώντας την την πρώτη μεγάλη τράπεζα που εισέρχεται στην αναπτυσσόμενη αγορά των κρυπτονομισμάτων που συνδέονται με το δολάριο.

Το νέο ψηφιακό νόμισμα, με την ονομασία «USD CoinVertible», θα εκδοθεί τόσο στην αλυσίδα μπλοκ Ethereum όσο και στην αλυσίδα Solana, ενώ η δημόσια διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει τον Ιούλιο, ανέφερε ο βραχίονας κρυπτογράφησης της SocGen, SG-FORGE, σε ανακοίνωσή της την Τρίτη. Η BNY Mellon θα χρησιμεύσει ως θεματοφύλακας για τα αποθεματικά του stablecoin, ανέφερε η τράπεζα.

Τι είναι τα stablecoins

Τα stablecoins είναι ένας τύπος κρυπτονομίσματος που συνήθως συνδέεται με ένα παραδοσιακό νόμισμα, συνήθως το δολάριο, επιτρέποντας στους ανθρώπους να διακινούν μεγάλα χρηματικά ποσά χρησιμοποιώντας δίκτυα blockchain αντί των παραδοσιακών τραπεζικών συστημάτων πληρωμών.

Ο τομέας έχει γνωρίσει ταχεία ανάπτυξη, με κινητήρια δύναμη την εταιρεία κρυπτογράφησης Tether, η οποία έχει εκδώσει 155 δισεκατομμύρια δολάρια από τα συνδεδεμένα με το δολάριο tokens της.

Η SG-FORGE λάνσαρε ένα stablecoin με βάση το ευρώ το 2023, αν και δεν έχει υιοθετηθεί ευρέως, με μόλις 41,8 εκατομμύρια ευρώ (47,62 εκατομμύρια δολάρια) σε κυκλοφορία, σύμφωνα με τον ιστότοπό της.

Η SocGen ανέφερε ότι τα stablecoins της κατατάσσονται ως μάρκες ηλεκτρονικού χρήματος και θα ρυθμίζονται βάσει του MiCA, του κανονισμού ορόσημο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κρυπτογράφηση που εγκρίθηκε το 2023, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Ο Jean-Marc Stenger, διευθύνων σύμβουλος της SG-FORGE, δήλωσε ότι υπάρχει ζήτηση για ένα ρυθμιζόμενο stablecoin με βάση το δολάριο.

«Προς το παρόν, δεν υπάρχουν άλλοι παίκτες που σχετίζονται με τις τράπεζες σε αυτόν τον χώρο ... αυτή είναι σίγουρα η ανατροφοδότηση που έχουμε από την αγορά, τόσο από τις εταιρείες, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, αλλά και τα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης», δήλωσε. «Υπάρχει μια πολύ, πολύ μεγάλη ανάγκη για καλά ρυθμιζόμενη, ισχυρή προσφορά στον χώρο των κρυπτονομισμάτων και των stablecoin».

Πού θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

Η SG-FORGE τόνισε ότι το token της μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συναλλαγές κρυπτογράφησης, διασυνοριακές πληρωμές, συναλλαγές σε συνάλλαγμα και διαχείριση εξασφαλίσεων και μετρητών και θα εισαχθεί σε διάφορα ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

Η θυγατρική έχει «περισσότερα από 15» ανταλλακτήρια κρυπτογράφησης και χρηματιστές που έχουν ενταχθεί ως πελάτες, πρόσθεσε ο Stenger.

Στις ΗΠΑ, το Κογκρέσο είναι έτοιμο να ψηφίσει νομοθεσία για τη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τα stablecoins. Η Bank of America θα μπορούσε να λανσάρει ένα stablecoin, όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της νωρίτερα φέτος, και ορισμένες άλλες μεγάλες τράπεζες εξετάζουν το ενδεχόμενο να εκδώσουν ένα κοινό stablecoin.

Παρόλα αυτά, οι ρυθμιστικές αρχές έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό ότι τα stablecoins θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη σταθερότητα της αγοράς.

