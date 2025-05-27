Η εταιρεία πολυμέσων της οικογένειας Τραμπ σχεδιάζει να συγκεντρώσει 3 δισεκατομμύρια δολάρια για να αγοράσει κρυπτονομίσματα όπως το bitcoin, καθώς η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ και η οικογένειά του, έχουν γίνει ένθερμοι υποστηρικτές των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο Όμιλος Trump Media & Technology (TMTG), ο οποίος βρίσκεται πίσω από την εφαρμογή Truth Social και ελέγχεται από την οικογένεια του προέδρου, στοχεύει να συγκεντρώσει 2 δισ. δολάρια σε νέα ίδια κεφάλαια και άλλο 1 δισ. δολάρια, μέσω ενός μετατρέψιμου ομολόγου.

Επιπλέον, προκειμένου να συγκεντρωθεί το ποσό, οι όροι, το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθος της αύξησης της TMTG θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν.

Η άντληση κεφαλαίου του ομίλου πιθανόν να ανακοινωθεί πριν από μια μεγάλη συνάντηση επενδυτών και υποστηρικτών κρυπτονομισμάτων στο Λας Βέγκας αυτή την εβδομάδα, όπου αναμένεται να μιλήσουν ο αντιπρόεδρος JD Vance, οι γιοι του Τραμπ, Ντόναλντ Τζούνιορ και Έρικ, και ο τσάρος των κρυπτονομισμάτων του Τραμπ, Ντέιβιντ Σακς.

Το TMTG ανέφερε σε δήλωση ότι «προφανώς οι Financial Times έχουν χαζούς συγγραφείς που ακούν ακόμη και πιο χαζές πηγές», αλλά δεν σχολίασε περαιτέρω.

Οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δεν απάντησαν στα αιτήματα για σχολιασμό. Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε να σχολιάσει.

Η σχεδιαζόμενη επένδυση των 3 δισ. δολαρίων σε crypto είναι το τελευταίο παράδειγμα της στροφής της οικογένειας Τραμπ στα κρυπτονομίσματα, η οποία έχει πυροδοτήσει ανησυχίες για συγκρούσεις συμφερόντων.

Ο μεγιστάνας, Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος έχει ορκιστεί να κάνει τις ΗΠΑ την «κρυπτογραφική πρωτεύουσα του κόσμου» και ο ίδιος έχει λανσάρει το δικό του κρυπτονόμισμα- «μιμίδιο», όπως το αποκαλούν οι επικριτές του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.