Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να προτείνει τη μείωση του ανώτατου ορίου τιμών του ρωσικού πετρελαίου και την απαγόρευση της χρήσης των υποδομών του Nord Stream στο πλαίσιο ενός νέου γύρου κυρώσεων κατά της Μόσχας, ανέφεραν οι Financial Times την Τρίτη.

Το πακέτο θα περιλαμβάνει τη μείωση του υφιστάμενου ανώτατου ορίου τιμών πετρελαίου από 60 σε 45 δολάρια ανά βαρέλι, καθώς και την απαγόρευση της χρήσης των ρωσικών ενεργειακών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των δύο αγωγών Nord Stream, αναφέρει το δημοσίευμα επικαλούμενο τρία άτομα που γνωρίζουν την πρόταση.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει αμέσως την αναφορά.

Πηγή: skai.gr

