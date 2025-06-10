Μείωση 4,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 1,1%.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 4,3% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, έναντι αύξησης 12,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
Από τη μείωση:
- Κατά 19,5% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.
- Κατά 5,4% του δείκτη παροχής νερού.
- Κατά 4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.
- Κατά 1,1% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, η μείωση στην κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (36,2%), στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (33,6%), στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (26,7%), στην κατασκευή επίπλων (14,8%) και στην κατασκευή ειδών ένδυσης (14%).
Το α’ τετράμηνο, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2024.
Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025
