Μείωση 4,3% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον Απρίλιο εφέτος, ενώ ειδικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών μειώθηκε 1,1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε μείωση 4,3% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2024, έναντι αύξησης 12,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2024 με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

Από τη μείωση:

Κατά 19,5% του δείκτη παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Κατά 5,4% του δείκτη παροχής νερού.

Κατά 4% του δείκτη ορυχείων- λατομείων.

Κατά 1,1% του δείκτη μεταποίησης. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, η μείωση στην κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων (36,2%), στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών (33,6%), στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων διύλισης πετρελαίου (26,7%), στην κατασκευή επίπλων (14,8%) και στην κατασκευή ειδών ένδυσης (14%).

Το α’ τετράμηνο, ο μέσος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Απριλίου 2024.

Ενώ, ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,5% τον Απρίλιο 2025 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2025

