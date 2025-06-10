Εγκρίθηκαν συνολικά 1.573 αιτήσεις χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 295.757.680 ευρώ, από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση.

Τα σχετικά αποτελέσματα προέκυψαν μετά από τις συνεδριάσεις των δέκα Επιτροπών Αξιολόγησης για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στις Περιφέρειες: Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος.

Συνολικά, εξετάσθηκαν 5.165 αιτήσεις με αιτούμενο προϋπολογισμό 1.753.746.326,18 ευρώ και συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 959.089.150,77 ευρώ.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης και στις 13 Περιφέρειες της χώρας.

Συνολικά, από τις 6.669 αιτήσεις χρηματοδότησης που υπεβλήθησαν εγκρίθηκαν οι 2.021, με δημόσια δαπάνη 379.539.901,37 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Μαΐου είχαν ανακοινωθεί τα αποτελέσματα για την Αττική και για το Νότιο Αιγαίο, με την έγκριση 448 αιτήσεων χρηματοδότησης, συνολικής δημόσιας δαπάνης 83.782.221,17 ευρώ.

Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ΜμΕ που θέλουν να επενδύσουν στον Τουρισμό και κατ’ επέκταση στην αύξηση των θέσεων εργασίας, στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, αλλά και στην ευρύτερη ενίσχυση των προοπτικών του κλάδου, που αποτελεί βασικό πυλώνα της εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Τα έργα που εγκρίνονται χρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή.

Οι δικαιούχοι ενημερώνονται ηλεκτρονικά, στη δηλωθείσα στο έντυπο υποβολής ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email), μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Η απόφαση έχει αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ https://www.espa.gr και του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) http://www.efepae.gr



Πηγή: skai.gr

