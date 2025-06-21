Σε τροχιά ανόδου και μετασχηματισμού η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα

Σε τροχιά διαρκούς ανόδου κινείται η βραχυχρόνια μίσθωση στην Ελλάδα το 2025, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ. Οι διαθέσιμες κλίνες ξεπέρασαν για πρώτη φορά το φράγμα του ενός εκατομμυρίου ήδη από τον Απρίλιο, ενώ καταγράφεται ενίσχυση της ζήτησης και σημαντική αύξηση στην πληρότητα, παρά τη μείωση της μέσης διάρκειας διαμονής. Η κυριαρχία των αλλοδαπών επισκεπτών ενισχύεται, ενώ το υπουργείο Τουρισμού θέτει για πρώτη φορά ποιοτικές και λειτουργικές προδιαγραφές στα καταλύματα, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης.

Αναλυτικότερα, τον Ιανουάριο του 2025 καταγράφηκαν 213.000 καταλύματα, αυξημένα κατά 23.000 σε σύγκριση με τα 190.000 καταλύματα του Ιανουαρίου 2024.

Τον Φεβρουάριο, τα διαθέσιμα καταλύματα ανήλθαν σε 216.000 από τα 196.000 του αντίστοιχου μήνα του 2024 (+20.000 σε σχέση με το προηγούμενο έτος).

Τον Μάρτιο, ο αριθμός των καταλυμάτων ανήλθε σε 222.000, σε σχέση με τα 204 χιλ. του 2024 (αύξηση 18.000).

Το β' τρίμηνο του έτους ξεκίνησε με άνοδο, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 228.000 καταλύματα, αυξημένα κατά 16.000 σε σχέση με τον Απρίλιο του 2024 (212.000 καταλύματα). Η αύξηση αυτή ενισχύει περαιτέρω την ανοδική τροχιά του πρώτου τριμήνου.

Διαθέσιμες κλίνες

Αντίστοιχη είναι και η πορεία του αριθμού των διαθέσιμων κλινών. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης σε εθνικό επίπεδο κατέγραψε σταθερή ανοδική πορεία κατά το α' τρίμηνο του 2025, συνεχίζοντας τη θετική τάση του 2024.

Τον Ιανουάριο, οι διαθέσιμες κλίνες ανήλθαν σε 947.000, αυξημένες κατά 101.000 σε σχέση με τις 845.000 κλίνες του Ιανουαρίου 2024. Τον Φεβρουάριο, καταγράφηκαν 961.000 κλίνες (+84.000) έναντι των 877.000 του 2024.

Τέλος, τον Μάρτιο, ο αριθμός των κλινών έφτασε τις 981.000 (+75.000 σε σύγκριση με τις 906.000 του Μαρτίου 2024).

Το β' τρίμηνο ξεκίνησε με ισχυρή άνοδο, καθώς τον Απρίλιο καταγράφηκαν 1 εκατ. κλίνες σε σχέση με τις 936.000 κλίνες του Απριλίου 2024 (+72.000 κλίνες). Αξιοσημείωτο είναι ότι για πρώτη φορά το 2025 ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο ήδη από τον Απρίλιο, ενώ την προηγούμενη χρονιά το αντίστοιχο όριο είχε καταγραφεί μόλις τον Ιούλιο, που αποτελεί και μήνα αιχμής για τον τουρισμό.

Πληρότητα

Η ανάλυση της πληρότητας των καταλυμάτων για το α' τρίμηνο του 2025 καταγράφει αύξηση τους δύο πρώτους μήνες και σταθεροποίηση τον Μάρτιο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, παρά την αύξηση προσφερόμενων καταλυμάτων και κλινών. Ειδικότερα, τον Ιανουάριο, η πληρότητα διαμορφώθηκε σε 14%, σημειώνοντας αύξηση +2 ποσοστιαίων μονάδων σε σχέση με το 2024 (12%). Τον Φεβρουάριο, η αύξηση ήταν εντονότερη, με την πληρότητα να ανέρχεται στο 15%, έναντι 10% πέρυσι. Τέλος, τον Μάρτιο, η πληρότητα διατηρήθηκε στο 17%, σε παρόμοια επίπεδα με τον Μάρτιο του 2024 (16%). Το β' τρίμηνο ξεκίνησε με περαιτέρω βελτίωση, καθώς τον Απρίλιο η πληρότητα ανήλθε στο 26%, αυξημένη κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 23% του Απριλίου 2024, επιβεβαιώνοντας τη θετική πορεία της ζήτησης για βραχυχρόνια μίσθωση.

Αντίστροφη πορεία ακολουθεί η μέση διάρκεια παραμονής. Συγκεκριμένα, η μέση διάρκεια παραμονής σε καταλύματα την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2025 παρουσίασε γενικευμένη μείωση σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024. Τον Ιανουάριο, η μέση διάρκεια διαμορφώθηκε σε 3,1 διανυκτερεύσεις, μειωμένη κατά 3,1% σε σχέση με τις 3,2 του 2024. Τον Φεβρουάριο, η μέση διάρκεια ανήλθε επίσης σε 3,2 διανυκτερεύσεις, καταγράφοντας μείωση -11,1% από τις 3,6 του 2024. Τέλος, τον Μάρτιο, η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,4 διανυκτερεύσεις, παρουσιάζοντας μείωση 2,9% σε σύγκριση με τις 3,5 του 2024. Με την έναρξη του β' τριμήνου, τον Απρίλιο η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 3,7 διανυκτερεύσεις, παραμένοντας στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο του 2024.

Αναφορικά με την διάρθρωση των ταξιδιωτών στη βραχυχρόνια μίσθωση, κατά το α' τρίμηνο του 2025 αναδεικνύεται μια ενισχυμένη παρουσία αλλοδαπών επισκεπτών, ακολουθώντας ανοδική τάση μήνα με τον μήνα. Τον Ιανουάριο, οι αλλοδαποί επισκέπτες αποτελούσαν το 60% του συνόλου, έναντι 40% ημεδαπών. Τον Φεβρουάριο, το ποσοστό των αλλοδαπών αυξήθηκε σε 64% ενώ των ημεδαπών περιορίστηκε στο 36%. Τον Μάρτιο, οι αλλοδαποί ανήλθαν σε 69%, με το ποσοστό των ημεδαπών να διαμορφώνεται σε 31%. Η έναρξη του β' τριμήνου ενίσχυσε περαιτέρω την κυριαρχία των αλλοδαπών, καθώς τον Απρίλιο αυτοί αντιπροσώπευαν το 86% των επισκεπτών, έναντι μόλις 14% των ημεδαπών.

Νέοι κανόνες για τη διασφάλιση της ποιότητας της φιλοξενίας

Την ίδια ώρα σημαντικές αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση φέρνει ο νέος νόμος που ψηφίστηκε τον Ιανουάριο στη Βουλή. Ο νόμος εντάσσεται στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του υπουργείου Τουρισμού για την ποιοτική ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού με όρους βιωσιμότητας. Οι παρεμβάσεις του υπουργείου έχουν στόχο, μεταξύ άλλων, και τη διασφάλιση της ποιότητας της φιλοξενίας και συνολικά της ποιότητας της τουριστικής προσφοράς στη χώρα μας.

Ειδικά λοιπόν, ως προς τα ακίνητα που διατίθενται προς βραχυχρόνια μίσθωση, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν, για πρώτη φορά, λειτουργικές προδιαγραφές και προδιαγραφές ασφάλειας των διαμενόντων σε αυτά.Ενδεικτικά, τα ακίνητα θα πρέπει να αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και να διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό & κλιματισμό. Να διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν.

Επίσης, να διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής. Να διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης,

Επίσης, θεσπίστηκε πλαίσιο ελέγχων τήρησης των προδιαγραφών αυτών από τις υπηρεσίες του υπουργείου Τουρισμού ή από μικτά κλιμάκια ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ. Η συγκεκριμένη παρέμβαση του υπουργείου Τουρισμού έρχεται σε συνέχεια προηγούμενων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης, όπως η ρύθμιση της φορολογικής αντιμετώπισης των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία περιβάλλοντος υγιούς ανταγωνισμού στο χώρο της φιλοξενίας.

Σημειώνεται ότι για το τρέχον έτος, και με δυνατότητα παράτασης, δεν επιτρέπεται νέα εγγραφή στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, στο 1ο, στο 2ο και το 3ο δημοτικό διαμέρισμα της Αθήνας.

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Γιάννης Παράσχης μιλώντας πρόσφατα στο πλαίσιο της γενικής συνέλευση του ΣΕΤΕ σημείωσε ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί πλέον μια παγκόσμια τάση που ανταγωνίζεται την κλασική ξενοδοχεία. «Στη χώρα μας, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΝΣΕΤΕ, ο αριθμός των κλινών βραχυχρόνιας μίσθωσης πιθανότατα ξεπερνά την περίοδο αιχμής αυτόν των ξενοδοχείων. Η ανεξέλεγκτη αυτή ανάπτυξη της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε αρκετές περιοχές της χώρας έχει προκαλέσει στρεβλώσεις τόσο στην τουριστική εμπειρία όσο και στην καθημερινότητα των κατοίκων» τόνισε ο κ. Παράσχης.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης και ειδικότερα του υπουργείου Τουρισμού στο ζήτημα αυτό τα τελευταία χρόνια είναι αξιοσημείωτες. Όμως ο ΣΕΤΕ έχει σταθερή θέση υπέρ ενός στιβαρού κανονιστικού πλαισίου που διαχωρίζει την επαγγελματική από την ιδιωτική δραστηριότητα, διασφαλίζει τη φορολογική ισοδυναμία, προάγει την αποτελεσματική εκμετάλλευση της αξιοποιήσιμης γης και προστατεύει την κατοικία και την κοινωνική συνοχή. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΕΤΕ έχει καταθέσει συγκεκριμένες θέσεις για τα ζητήματα προδιαγραφών, φορολογίας και των απαραίτητων ελέγχων των καταλυμάτων που προσφέρονται από ψηφιακές πλατφόρμες.

