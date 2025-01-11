Airbnb: Τι αλλάζει στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων

Σημαντικές αλλαγές στη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων φέρνει, μεταξύ άλλων, το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού που κατατέθηκε την περασμένη Τετάρτη 8 Ιανουαρίου στη Βουλή. Οι ιδιοκτήτες των Airbnb που θα διαθέσουν το ακίνητο τους σε πλατφόρμα βραχυχρόνιας μίσθωσης θα πρέπει πλέον να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές προκειμένου να ασφαλίζουν τον επισκέπτη αλλά και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Με βάση συγκεκριμένη διάταξη, τα ακίνητα όταν αποτελούν χώρους κύριας χρήσης και πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις μπορούν να μισθώνονται βραχυχρόνια.

Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση

Αναλυτικότερα, όπως ορίζει το άρθρο 3, τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια, σύμφωνα με το άρθρο 111 του ν. 4446/2016 (Α' 240) πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές:

α) αποτελούν χώρους κύριας χρήσης κατοικίας της παρ. 95 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α' 79) και διαθέτουν φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό,

β) διαθέτουν ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν,

γ) διαθέτουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες και ανιχνευτές καπνού, ρελέ διακοπής ή ρελέ αντιηλεκτροπληξιακό και ενδείξεις σήμανσης διαφυγής και

δ) διαθέτουν πιστοποιητικό μυοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο με είδη πρώτων βοηθειών, καθώς και οδηγό με τηλέφωνα πρώτης ανάγκης.

Για την διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω θα διενεργούνται επιτόπιοι έλεγχοι στην οικία που μισθώνεται και έχει δηλωθεί στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών Εσόδων (ΑΑΔΕ) από υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού και από μικτά συνεργεία ελέγχου με υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και υπαλλήλους του υπουργείου Τουρισμού.

Τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο, θα προηγείται ενημέρωση με κάθε πρόσφορο τρόπο προς τον διαχειριστή του ακινήτου. Αν κρίνεται απαραίτητο, οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο, ζητούν τη συνδρομή των οργάνων της Ελληνικής Αστυνομίας για τη διενέργεια του ελέγχου, τα οποία την παρέχουν κατά τον χρόνο και στον τόπο που ζητείται.

Σημειώνεται ότι στους διαχειριστές ακινήτων επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ, αν δεν επιτραπεί η είσοδος στο ελεγχόμενο ακίνητο, δεν πληρούται κάποια από τις προδιαγραφές όπως έλλειψη φυσικού φωτισμού ή αερισμού κ.ά ή δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις του νέου νομικού πλαισίου.

Το πρόστιμο επιβάλλεται και εισπράττεται εντός δεκαπέντε 15 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που διαπιστώνεται η παράβαση.

Αν διενεργηθεί νέος έλεγχος εντός 1 έτους από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής προστίμου και διαπιστωθεί παράβαση των προδιαγραφών του νέου νομικού πλαισίου, το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης στο τετραπλάσιο του αρχικά επιβληθέντος.

Η θέση των φορέων για το νέο νομοσχέδιο

Οι ρυθμίσεις στη βραχυχρόνια μίσθωση που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού έρχεται σε συνέχεια αιτημάτων του ξενοδοχειακού κλάδου που κάνουν λόγο για αθέμιτο ανταγωνισμό.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, Γιάννης Παράσχης μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου που πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο σημείωσε ότι «η άνοδος της βραχυχρόνιας μίσθωσης έχει δημιουργήσει νέες ευκαιρίες αυξάνοντας σημαντικά την φέρουσα ικανότητά των προορισμών, αλλά και μεγάλες προκλήσεις που επιτακτικά - αλλά χωρίς αφορισμούς - καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Απαιτείται ένα πλαίσιο κανόνων που θα αποτρέπουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό και τις στρεβλώσεις στην αγορά στέγης, αλλά και την υπερσυγκέντρωση τουριστικών ροών σε προορισμούς χωρίς έλεγχο».

Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν γίνει σημαντικά βήματα το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τον κ. Παράσχη. «Ο νόμος που ψηφίστηκε πριν από έναν χρόνο διαμόρφωσε ένα σαφές πλαίσιο φορολόγησης διαχωρίζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα από τη περιστασιακή ιδιωτική εκμετάλλευση την οποία προσδιορίζει ρητά, ενώ δίνει περαιτέρω δυνατότητες για περιορισμό των ημερών μίσθωσης σε κορεσμένες περιοχές. Με το φετινό νομοσχέδιο του υπ. Τουρισμού εισάγονται λειτουργικές προδιαγραφές. Ενώ με τον τελευταίο φορολογικό νόμο μπαίνουν πρόσθετοι όροι αναφορικά με τις πλατφόρμες και αναστέλλονται άδειες σε 3 διαμερίσματα της πρωτεύουσας. Υπό την προϋπόθεση επάρκειας ελεγκτικών μηχανισμών θεωρούμε ότι το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνεται κινείται στη σωστή κατεύθυνση για να διασφαλίσουμε τις θετικές επιδράσεις αποφεύγοντας τις αρνητικές συνέπειες από τη βραχυχρόνια μίσθωση» ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

