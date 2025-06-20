Θεοδωρικάκος: Διευκολύνουμε τις παραγωγικές επενδύσεις γαλλικών εταιρειών

«Θέλουμε γαλλικές επενδύσεις που φέρνουν τεχνογνωσία και δημιουργούν συμμαχίες με την ελληνική παραγωγική οικονομία».

Αυτό τόνισε χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του γαλλικού επιχειρηματικού δικτύου MEDEF, με επικεφαλής τον πρόεδρο του Δ.Σ. της L'Oréal, Jean-Paul Agon και με την πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του ΣΕΒ, Ράνια Αικατερινάρη.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση, ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε τις τρεις βασικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιεί αυτή την περίοδο το υπουργείο Ανάπτυξης: τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο με ενισχύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ για τη διετία, την Εθνική Πολιτική Ποιότητας που αναδεικνύει το «Made in Greece» ως εγγύηση ποιότητας και αξιοπιστίας, και τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης Αρχής για την εποπτεία της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή, στα πρότυπα της ΑΑΔΕ.

«Η Ελλάδα μειώνει συνεχώς τη γραφειοκρατία, κάνει σημαντικά βήματα για την ψηφιοποίηση του κράτους και ενισχύει την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Θεοδωρικάκος, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα κινείται με σταθερότητα και αυτοπεποίθηση μέσα σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στην Ευρώπη.

προσκαλώντας τις επιχειρήσεις του MEDEF να αξιοποιήσουν τα εργαλεία στήριξης που προσφέρει το ελληνικό κράτος.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν και οι ευκαιρίες ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γαλλικών επιχειρήσεων σε τομείς όπως η μεταποίηση, η ενέργεια, τα καλλυντικά και τα βιομηχανικά προϊόντα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

