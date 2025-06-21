Νέα ριβιέρα του Ιονίου η Πρέβεζα μέσω του ιστιοπλοϊκού τουρισμού

Ραγδαία ανάπτυξη γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός στην Πρέβεζα, με καθοριστικό ρόλο στη μεταμόρφωση του τουριστικού προφίλ της πόλης, καθώς αναδεικνύεται σταδιακά ως ένας νέος σταθμός στον χάρτη του Ιονίου. Η Πρέβεζα, έρχεται να προστεθεί σε ένα δυνατό δίκτυο προορισμών που συνδέονται θαλάσσια, όπως η Κέρκυρα και η Λευκάδα, και να αναβαθμίσει τη συνολική εμπειρία. Με φυσικό λιμάνι, επαρκείς υποδομές και στρατηγική θέση, διεκδικεί μερίδιο σε έναν τομέα που αναπτύσσεται ταχύτατα και έχει τη δυναμική να ενισχύσει ουσιαστικά την τοπική οικονομία.

Ο Δήμαρχος Πρέβεζας, Νίκος Γεωργάκος, μιλώντας στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη στρατηγική ανάπτυξης του κλάδου, ανέδειξε την ουσιαστική συμβολή του θαλάσσιου τουρισμού στην τοπική οικονομία:

«Τα τελευταία χρόνια, μετά την αδειοδότηση μιας εξαιρετικής και πολύ όμορφης μαρίνας εντός του λιμανιού της Πρέβεζας και την αξιοποίηση των υποδομών στο Άκτιο, έχουμε φτάσει σε πολύ σημαντικά νούμερα. Πάνω από 3.000 σκάφη φιλοξενούνται στα “πάρκινγκ” (χώροι διαχείμασης σκαφών) στο Άκτιο, ενώ τακτικές πτήσεις από 53 προορισμούς και 19 χώρες μέσω του αεροδρομίου της Fraport έχουν αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα». Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, το 2019 καταγράφονταν κατά μέσο όρο περίπου 3.000 διελεύσεις σκαφών το οκτάμηνο, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 6.500 διελεύσεις.

«Αυτό σημαίνει ότι στην Πρέβεζα, κάθε βράδυ, το λιμάνι μας λειτουργεί σαν ένα ξενοδοχείο 400 ατόμων. Αυτοί οι επισκέπτες αφήνουν σημαντικά ποσά στα μαγαζιά, στην τοπική αγορά, συμβάλλοντας δυναμικά στην οικονομία της περιοχής», τόνισε. Η Πρέβεζα διαθέτει μία μαρίνα εντός της πόλης και τρεις στο Άκτιο, στην απέναντι πλευρά, που χρησιμοποιούνται για στάθμευση και επισκευές σκαφών. Η πόλη είναι εξαιρετικά φιλική προς τους ιστιοπλόους, προσφέροντας ασφάλεια λόγω της μορφολογίας του λιμανιού και εύκολες συνθήκες ναυσιπλοΐας, ιδανικές για τον Ιόνιο.

Ενδεικτικό της αναπτυξιακής πορείας είναι η αύξηση των εταιρειών διαχείρισης σκαφών, που από 3-4 το 2019 έχουν φτάσει τις 17 σήμερα, ενώ οι στόλοι τους ξεπερνούν τα 180 σκάφη.

Υποδομές και νέες επενδύσεις

Η δημοτική αρχή δεν έμεινε αδρανής. Υλοποιήθηκαν έργα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση του λιμανιού, με πεζοδρόμηση, υποδομές ηλεκτροδότησης και ύδρευσης για τα σκάφη, ενώ ολοκληρώθηκε η ανάπλαση της χερσαίας ζώνης της μαρίνας. Επόμενο βήμα είναι η τροποποίηση του Master Plan, ώστε να προστεθούν νέες πλωτές εξέδρες και να αυξηθεί η χωρητικότητα φιλοξενίας. «Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται εδώ ζητούν κάθε χρόνο περισσότερες θέσεις. Έχουμε ήδη προχωρήσει σε μελέτες για τη δημιουργία μικρής μαρίνας σε νέο σημείο», ανέφερε ο κ. Γεωργάκος.

Τουρισμός υψηλού επιπέδου και ευρύτερη ανάπτυξη

Η άνοδος του ιστιοπλοϊκού τουρισμού φέρνει και επισκέπτες υψηλότερου οικονομικού επιπέδου. Σκάφη αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ έως και εκατομμυρίων καταπλέουν στην Πρέβεζα, προσδίδοντας νέα δυναμική στο τουριστικό προφίλ της πόλης. «Αλλάζει και το επίπεδο των τουριστών που επισκέπτονται την Πρέβεζα. Πρόκειται για ανθρώπους που συνδυάζουν την ιστιοπλοΐα με επισκέψεις σε παραλίες, ιστορικά μνημεία και την τοπική γαστρονομία», δήλωσε.

Η Μαρίνα Πρέβεζας διαθέτει 250 θέσεις για σκάφη μέχρι 35 μέτρα και λειτουργεί από το 2019. Έχει σταθερά πληρότητα 100%. Όπως ανέφερε ο κ. Βασίλης Τέφας, εκπρόσωπος της Tefas Group, ιδιοκτήτριας της Μαρίνας Πρέβεζας και Αντιπρόεδρος ΕΜΑΕ (Ένωση Μαρίνων Ελλάδος), μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «στην περιοχή υπάρχει μεγάλη παρουσία σκαφών λόγω και του Άκτιου, όπου λειτουργούν τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις διαχείμασης σκαφών (δυναμικότητας άνω των 2.500 θέσεων).

Μεταξύ των οποίων είναι η Κλεοπάτρα Μαρίνα, η οποία είναι η μεγαλύτερη εγκατάσταση στην Ελλάδα με 1200 θέσεις χερσαίας εναπόθεσης. Παρότι γεωγραφικά ανήκει στην Αιτωλοακαρνανία, όλη η υποστήριξη γίνεται από την Πρέβεζα. Η περιοχή Λευκάδας, Πρέβεζας, Παλαίρου αποτελεί σήμερα το βασικό θαλάσσιο κέντρο του Ιονίου. Η Μαρίνα Λευκάδας διαθέτει 700 θέσεις, η Πρέβεζα 250, και συνολικά υπάρχει έντονη κινητικότητα.

Αυτό όμως, που δημιουργεί τη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, σύμφωνα με τον κ.Τέφα, είναι το μοντέλο του «home porting». Αφορά τους ιδιοκτήτες σκαφών που σταθμεύουν μόνιμα στη μαρίνα και κάνουν χρήση όλων των τοπικών υπηρεσιών. «Δημιουργείται έτσι, ένα ολόκληρο τοπικό οικοσύστημα, που παράγει εισόδημα και θέσεις εργασίας, όχι μόνο άμεσα μέσα στη μαρίνα, αλλά και σε κάθε συνδεδεμένο κλάδο, τουρισμός, εστίαση, μεταφορές».

Μια ριβιέρα με 8μηνο τουρισμό

Η Πρέβεζα, εκτός από το λιμάνι της, προσφέρει μοναδικές παραλίες, όπως η Κυανή Ακτή εντός του αστικού ιστού και το φημισμένο Μονολίθι, με 26 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 15 beach bars. Μέχρι το τέλος του έτους, αναμένεται να ολοκληρωθούν και τα ιαματικά λουτρά, ενισχύοντας την τουριστική ταυτότητα της περιοχής. «Η εικόνα της παραλίας σε συνδυασμό με το ιστορικό κέντρο δημιουργούν, για οκτώ μήνες το χρόνο, μια ατμόσφαιρα ριβιέρας», σημείωσε ο Δήμαρχος.

Ο Αμβρακικός παραμένει κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής και τίποτα από αυτά που τον κάνουν ξεχωριστό δεν πρόκειται να αλλάξει, διαβεβαιώνει ο δήμαρχος. «Εδώ βλέπεις δελφίνια, βλέπεις τις καρέτα-καρέτα... Έρχονται οικογένειες και κάνουν βόλτα με τα καραβάκια για να τα παρατηρήσουν. Τα ιστιοπλοϊκά δεν ενοχλούν, δεν ρυπαίνουν, δεν κάνουν φασαρία. Είναι μια ήπια δραστηριότητα, απόλυτα συμβατή με αυτό που είναι ο Αμβρακικός».

Οι περισσότερες μαρίνες της Περιφέρειας άλλωστε, όπως εξηγεί και ο κ.Τέφας, φιλοξενούν κυρίως ιστιοπλοϊκά σκάφη, που έχουν ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Πολλά από αυτά δεν έχουν γεννήτριες ή μηχανές μεγάλων ιπποδυνάμεων, και ανήκουν σε ιδιοκτήτες με περιβαλλοντική συνείδηση. Το ποσοστό μηχανοκίνητων έναντι ιστιοπλοϊκών είναι πολύ μικρό (10% μηχανοκίνητα, 90% ιστιοπλοϊκά)

Επαγγελματικές ευκαιρίες και νέες θέσεις εργασίας

Την ίδια ώρα, όπως υπογραμμίζει ο δήμαρχος Πρέβεζας, ο δρόμος ανοίγει δυναμικά και για την ανάπτυξη επαγγελμάτων που σχετίζονται με τον ιστιοπλοϊκό, με κυρίαρχο αυτό του σκίπερ – του επαγγελματία κυβερνήτη σκαφών. Πρόκειται για έναν τομέα με προοπτικές, καθώς η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς και είναι πλέον δύσκολο να βρεθούν διαθέσιμοι επαγγελματίες.

Οι τουρίστες που νοικιάζουν ιστιοπλοϊκά σκάφη, τις περισσότερες φορές τα συνδυάζουν με την υπηρεσία σκιπερ, καθώς η πλοήγηση δεν είναι πάντα εφικτή χωρίς εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, η προτίμηση στρέφεται έντονα στα καταμαράν, που είναι πιο ευρύχωρα, ιδανικά για οικογένειες και παρέες, και προσφέρουν μεγαλύτερη άνεση. Η Πρέβεζα, με το φυσικό της πλεονέκτημα και τις υποδομές της, μπορεί να αναδειχθεί σε σημαντικό κόμβο τουρισμού αυτού του είδους.Σύμφωνα με μελέτη, για κάθε 100 θέσεις ελλιμενισμού δημιουργούνται 6 άμεσες και 100 έμμεσες θέσεις εργασίας αλλά η πραγματικότητα για την οικονομία είναι πολύ πιο ουσιαστική και πολυδιάστατη.

Επιπλέον, όπως υπογραμμίζει ο κ.Τέφας, «η εμπειρία έχει δείξει ότι όπου δημιουργήθηκε μαρίνα, αναβαθμίστηκε η περιοχή, προστέθηκαν υποδομές, οργανώθηκε το περιβάλλον και βελτιώθηκε η καθημερινότητα. Η μαρίνα Πρέβεζας είναι παράδειγμα τέτοιας επιτυχημένης παρέμβασης, καθώς από υποβαθμισμένος χώρος μετατράπηκε σε ένα οργανωμένο, όμορφο, περιβαλλοντικά ελεγχόμενο σημείο αναφοράς. Οι μαρίνες, ειδικά στην περιφέρεια, δεν είναι κλειστοί χώροι πολυτελείας αλλά είναι υποδομές που στηρίζουν έναν υπαρκτό, αναπτυσσόμενο τουριστικό κλάδο και συμβάλλουν στην τοπική οικονομία. Για αυτό η συνεργασία της τοπικής κοινωνίας του Δήμου και της πολιτείας είναι πολύ σημαντική για να στηριχτεί αυτή η προσπάθεια».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

