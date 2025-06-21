Λογαριασμός
Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν

Wall Street

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 35,16 μονάδων (+0,08%), στις 42.206,82 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 98,86 μονάδων (–0,51%), στις 19.447,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,03 μονάδων (–0,22%), στις 5.697,84 μονάδες.

