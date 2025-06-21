Wall Street: Κλείσιμο χωρίς κατεύθυνση

Μεικτές τάσεις επικράτησαν χθες Παρασκευή στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, εν μέσω ανησυχίας για τη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 35,16 μονάδων (+0,08%), στις 42.206,82 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 98,86 μονάδων (–0,51%), στις 19.447,41 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 13,03 μονάδων (–0,22%), στις 5.697,84 μονάδες.

