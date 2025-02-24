Του Χρυσόστομου Τσούφη

Παρά τους περιορισμούς και την «αναταραχή» που προκλήθηκε (για παράδειγμα από την πρωτοχρονιά έχει τεθεί σε ισχύ το αυξημένο περιβαλλοντικό τέλος ενώ φυσικά σε πλήρη ισχύ είναι και το τέλος στις νέες άδειες στο κέντρο της Αθήνας) η αγορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης στην Ελλάδα έτρεξε και στην Ανατολή της νέας χρονιάς με σπασμένα φρένα και οι πρώτες ενδείξεις συνηγορούν για μια ακόμη εξαιρετική χρονιά



Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία και παρότι γενικά ο Ιανουάριος θεωρείται ένας από τους πολύ χαμηλής έντασης μήνες, για την Ελλάδα ήταν εξαιρετικός καθώς η χώρα μας κατέγραψε τη μεγαλύτερη στην Ευρώπη ποσοστιαία αύξηση σε μελλοντικές κρατήσεις με 45%. Ακολούθησαν :

Πολωνία με 36%

Νορβηγία με 35%

Τσεχία 32%

Γερμανία με 30%

Γενικά η Ευρώπη από πλευράς κρατήσεων είχε τον καλύτερο Ιανουάριο όλων των εποχών με αύξηση κρατήσεων 23,3% που σημαίνει ότι η Ελληνική αγορά αναπτύχθηκε με σχεδόν διπλάσιο ρυθμό.



Μάλιστα τα στοιχεία δείχνουν ότι η «δίψα» για διανυκτερεύσεις σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης στη χώρα μας ξεπερνά τον ρυθμό αύξησης της προσφοράς. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι αγγελίες για διαθέσιμα καταλύματα στην Ελληνική επικράτεια αυξήθηκαν τον Ιανουάριο περίπου 10% ενώ οι διαμονές αυξήθηκαν κατά 22,5%.

Μια τάση που παρατηρήθηκε και σε χώρες όπως η Νορβηγία, η Τσεχία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Γαλλία.



Πολύ ενθαρρυντικά είναι τα νούμερα και για την Άνοιξη και τις κρατήσεις του Πάσχα. Παρότι όλες οι αναλύσεις δείχνουν ότι οι επισκέπτες ψηφίζουν θάλασσα (με τα παράλια της Ιταλίας, της Κροατίας και της Γαλλίας να κυριαρχούν στις λίστες), στη 13η θέση των πιο δημοφιλών προορισμών βρίσκεται η Αθήνα με αύξηση ζήτησης σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο της τάξης του 45%

Οι εξαιρετικές αυτές επιδόσεις έρχονται να συνοδεύσουν ένα εξαιρετικό 2024 κατά το οποίο η ζήτηση αυξήθηκε λίγο κάτω από 20% οδηγώντας ταυτόχρονα και σε μια από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στα ποσοστά πληρότητας στην Ευρώπη. Στην Ελλάδα η αύξηση ήταν στο 2,7% , που την τοποθέτησε στην 3η θέση πίσω από Κροατία και Ισπανία.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι την εξαετία 2019 – 2024 η προσφορά στην Ελλάδα – οι αγγελίες δηλαδή – έχουν αυξηθεί 20%. Και περίπου 42% η ζήτηση που κατατάσσει τη χώρα στην 6η θέση στην Ευρώπη πίσω από Πολωνία, Νορβηγία, Γαλλία, Αυστρία και Γερμανία.



Οι επιδόσεις αυτές τροφοδοτούνται φυσικά από τις σχετικά αρκετά ανταγωνιστικές τιμές που προσφέρουν οι Έλληνες ιδιοκτήτες ακινήτων.

Και σε αυτό συμβάλλει και το γεγονός ότι γενικά οι Έλληνες δεν χρεώνουν τέλη καθαριότητας. Τα στοιχεία δείχνουν ότι στην Ελλάδα μόνο το 36% των αγγελιών περιλαμβάνουν έξτρα χρέωση για την καθαριότητα. Μόνο οι Κροάτες έχουν μικρότερο ποσοστό με 17%.

Στον αντίποδα οι Ολλανδοί βρίσκονται στο 67%, οι Γερμανοί στο 64%, οι Βέλγοι στο 63% και οι Αυστριακοί με τους Ελβετούς στο 62%.



Κάπως έτσι το μέσο κόστος διανυκτέρευσης στην Αθήνα διαμορφώνεται με βάση τα πιο επικαιροποιημένα στοιχεία στα 116€ που την κατατάσσει στην 8η πιο φθηνή Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Οι τρεις φθηνότερες είναι :

Σόφια με 59€

Βουκουρέστι με 76€

Βουδαπέστη με 81€

και οι πιο ακριβές :

Δουβλίνο με 274€

Λονδίνο με 189€

Παρίσι με 187€



Όλα αυτά βέβαια αποτελούν τη μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά λέει ότι το πρόβλημα της στέγασης θα διογκωθεί και ενδεχομένως η κυβέρνηση να κληθεί πολύ σύντομα να αναλάβει νέες πρωτοβουλίες



Πηγή: skai.gr

