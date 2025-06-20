Η ανησυχία των επενδυτών για ένα ολοένα και πιο αβέβαιο περιβάλλον αυξάνεται, καθώς η μείωση - σοκ των επιτοκίων της Νορβηγίας την Πέμπτη υπογραμμίζει πώς οι δασμοί των ΗΠΑ, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και ένα ασταθές δολάριο καθιστούν ακόμη πιο δύσκολο να προβλεφθεί η παγκόσμια νομισματική πολιτική και ο πληθωρισμός, σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Η κορώνα της Νορβηγίας υποχώρησε περίπου 1% έναντι του δολαρίου και του ευρώ, σε μια ένδειξη του πόσο απροσδόκητη ήταν η κίνηση μείωσης των επιτοκίων κατά 0,25%, μετά από 5 χρόνια.

Παράλληλα, η Ελβετία, η οποία μείωσε το κόστος δανεισμού στο 0% την Πέμπτη, διέψευσε τις προσδοκίες μεταξύ των εμπόρων για επιστροφή σε αρνητικά επιτόκια στη χώρα που έχει πληγεί από τον αποπληθωρισμό, καθώς η κεντρική της τράπεζα προειδοποίησε για μια θολή παγκόσμια προοπτική.

Μόλις μία ημέρα νωρίτερα, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ διατήρησε αμετάβλητα τα επιτόκια και ο πρόεδρος Τζερόμ Πάουελ δήλωσε ότι «κανείς» δεν γνωρίζει την πορεία των επιτοκίων στο μέλλον.

Επιπλέον, οι μετοχές απομακρύνθηκαν από τις πρόσφατες κορυφές τους.

Έντονη μεταβλητότητα

«Βρισκόμαστε σε μια στιγμή σημαντικής πολιτικής και μακροοικονομικής αβεβαιότητας», δήλωσε ο επικεφαλής επενδύσεων της BlueBay στην RBC Global Asset Management, Μαρκ Ντάουντινγκ. «Δεν μπορούμε να δούμε μια σαφή τάση στα επιτόκια», πρόσθεσε.

Η μεταβλητότητα αναμένεται να αυξηθεί, δήλωσαν ορισμένοι επενδυτές, επειδή οι διακυμάνσεις του δολαρίου και οι τιμές του πετρελαίου που επηρεάζονται από τη γεωπολιτική κατάσταση δεν παρέχουν στις κεντρικές τράπεζες και τις αγορές σαφήνεια για έναν οδικό χάρτη πορείας για το μέλλον.

Ο παράγοντας δολάριο

Οι κεντρικές τράπεζες δυσκολεύονται επίσης να πλοηγηθούν σε μια νέα εποχή όπου το δολάριο, ο ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου εμπορίου, των τιμών των βασικών προϊόντων και των αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων, έχει γίνει πιο αδύναμο και πιο ασταθές υπό την πίεση του εμπορικού πολέμου και του αμερικανικού δημόσιου χρέους.

«Πρόκειται για μια τεράστια, θεμελιώδη μετατόπιση στις παγκόσμιες αγορές που όλοι προσπαθούν να αξιολογήσουν», δήλωσε ο Νικ Ρις, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας της Monex Europe. «Όλοι αυτοί οι τυπικοί οικονομικοί εμπειρικοί κανόνες που χρησιμοποιούμε για τις προβλέψεις είναι εντελώς παραβιασμένοι αυτή τη στιγμή», τόνισε.

Το δολάριο έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 9% έναντι άλλων σημαντικών νομισμάτων φέτος, αλλά έχει σημειώσει άνοδο μετά το ξέσπασμα ενός πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Ο Francois Villeroy de Galhau, υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δήλωσε την Πέμπτη ότι η ΕΚΤ ίσως χρειαστεί να προσαρμόσει τα σχέδιά της για μείωση των επιτοκίων εάν η αστάθεια των τιμών του πετρελαίου είναι μακροχρόνια.

Νέο status quo

Το νέο status quo στις αγορές θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια εποχή εκπλήξεων από τις κεντρικές τράπεζες που θα δημιουργήσουν ραγδαίες μετατοπίσεις στην αφήγηση της αγοράς, την τιμολόγηση των περιουσιακών στοιχείων και τις τάσεις μεταβλητότητας, ανέφεραν οι αναλυτές.

«Μπαίνουμε σε αυτόν τον επόμενο κύκλο στον οποίο οι μεταβλητές είναι πολύ πιο ασταθείς, επειδή, αντί η νομισματική πολιτική να είναι εύκολα προβλέψιμη, τα γεγονότα απλώς αναλαμβάνουν τον έλεγχο και οι πολιτικοί και οι ανθρώπινοι παράγοντες, όπως γνωρίζουμε τώρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, παίζουν σημαντικό ρόλο», δήλωσε ο διευθυντής ευρωπαϊκών και παγκόσμιων μάκρο της TS Lombard, Davide Oneglia.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.