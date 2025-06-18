Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια και αυτό τον μήνα η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ. Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι αγορές προεξοφλούσαν ότι η Fed και ο πρόεδρός της, Τζερόμ Πάουελ δεν θα προχωρούσαν σε μείωση των επιτοκίων.

Tα επιτόκια της Fed κυμαίνονται στο εύρος του 4,25%-4,50%. Το επιτόκιο αναφοράς βρίσκεται στο τρέχον εύρος του από τον Δεκέμβριο.

Οι αξιωματούχοι της Fed συνολικά εξακολουθούν να αναμένουν δύο μειώσεις επιτοκίων φέτος, σύμφωνα με τη μέση πρόβλεψη μεταξύ τους. Τον Μάρτιο, την τελευταία φορά που οι αξιωματούχοι δημοσίευσαν τις προβλέψεις τους, υπήρχαν τέσσερις αξιωματούχοι που εκτιμούσαν ότι δεν θα υπάρξουν μειώσεις επιτοκίων το 2025. Τώρα, υπάρχουν επτά, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να μετακινηθεί η διάμεσος σε μία μείωση επιτοκίων.

Οι αξιωματούχοι της Fed αναμένουν επίσης ότι η ανεργία θα αυξηθεί περισσότερο φέτος από ό,τι εκτιμούσαν τον Μάρτιο, φτάνοντας στο 4,5% αντί για 4,4%. Το εθνικό ποσοστό ανεργίας βρίσκεται σήμερα στο 4,2%.

Αναμένουν επίσης, ότι ο πληθωρισμός θα είναι υψηλότερος φέτος από ό,τι είχαν προβλέψει πριν από μερικούς μήνες. Οι αξιωματούχοι αναμένουν ότι ο ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού - ο δείκτης τιμών των προσωπικών καταναλωτικών δαπανών - θα αυξηθεί με ετήσιο ρυθμό 3%, έναντι 2,7% που ανέμεναν προηγουμένως.

«Επίθεση» Τραμπ σε Πάουελ

«Επίθεση» στον πρόεδρο της Fed Τζερόμ Πάουελ, εξαπέλυσε την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι δεν αναμένει μείωση των επιτοκίων από την Fed σήμερα, προσθέτωντας ότι « θα έπρεπε να έχει μειώσει τα επιτόκια ήδη κατά 2 μονάδες», όπως σημειώνει το ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

Επιπλέον, τόνισε ότι ο πρόεδρος Πάουελ «δεν έχει κάνει καλή δουλειά» και ότι «αν η Fed μείωνε τα επιτόκια, θα δανειζόμασταν πολύ φθηνότερα».

Ο Τραμπ δεν έχει κρύψει τη δυσαρέσκειά του για τον Πάουελ και τη Fed επειδή δεν μείωσαν τα επιτόκια από τότε που ο πρόεδρος ξεκίνησε τη δεύτερη θητεία του τον Ιανουάριο. Ενώ ο Τραμπ έχει υποχωρήσει από τα σχόλια που έκανε νωρίτερα φέτος ότι θα μπορούσε να απολύσει τον Πάουελ, και μια πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ μείωσε τις ανησυχίες ότι θα μπορούσε να το κάνει, δήλωσε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι η απόφαση για τον επόμενο πρόεδρο της Fed θα έρθει σύντομα.

