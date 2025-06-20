Ανοδικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, εν μέσω θετικού κλίματος και στις ευρωπαϊκές αγορές, καθώς, σύμφωνα με αναλυτές, μετριάζονται οι ανησυχίες για άμεση εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση Ισραήλ-Ιράν και δημιουργούνται ελπίδες για διπλωματική λύση.

Η αγορά ανέκαμψε, κλείνοντας πάνω από τις 1.800 μονάδες, μετά από έξι πτωτικές συνεδριάσεις, στη διάρκεια των οποίων ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικές απώλειες 4,70%.

Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν οι τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.802,06 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,27%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.803,03 μονάδες (+1,34%)Σε εβδομαδιαία βάση, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης σημείωσε πτώση 1,82%, ενώ από τις αρχές του έτους καταγράφει κέρδη σε ποσοστό 22,62%.

Η αξία των συναλλαγών εκτινάχθηκε στα 343,024 εκατ. ευρώ, λόγω και της αναδιάρθρωσης των δεικτών του FTSE Russell, ενώ διακινήθηκαν 52.990.338 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο σε ποσοστό 1,56%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,29%.

Οι τίτλοι

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Eurobank (+3,92%), της Εθνικής (+2,86%), της Πειραιώς (+2,79%), του ΔΑΑ (+2,17%), του ΟΤΕ (+1,89%) και της Μυτιληναίος (+1,87%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-1,79%), της ΕΥΔΑΠ (-1,23%) και της Aktor (-1,15%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 13.087.346 και 9.850.248 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 46,09 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς με 40,97 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 73 μετοχές, 37 πτωτικά και 12 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Αττικές Εκδόσεις (+14,61%) και Alpha Αστικά Ακίνητα (+6,15%).

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Doppler (-8,21%) και Χαϊδεμένος (-5,93%).

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

AKTOR: 5,1400 -1,15%

OPTIMA: 19,0800 +1,38%

ΤΙΤΑΝ: 37,9000 αμετάβλητη

ALPHA BANK: 2,7300 +1,79%

AEGEAN AIRLINES: 11,3800 +1,61%

VIOHALCO: 5,4100 +1,31%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 19,1400 -0,31%

ΔΑΑ: 9,8950 +2,17%

ΔΕΗ: 13,1900+0,84%

COCA COLA HBC: 45,7000 +0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 1,2640 +1,12%

ΕΛΠΕ: 7,8600 +1,68%

ELVALHALCOR: 2,3100 -0,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 10,8000 +2,86%

ΕΥΔΑΠ: 5,6300 -1,23%

EUROBANK: 2,7300 +3,92%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,0700 αμετάβλητη

MOTOR OIL: 24,4600 -0,16%

JUMBO: 27,4600 -1,79%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 43,6000 +1,87%

ΟΛΠ:43,000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 18,7300 +0,75%

ΟΤΕ: 16,1900 +1,89%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5,4500 +2,79%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 12,6800 +0,16%

Πηγή: skai.gr

