Η πτώση των πωλήσεων της Temu στις ΗΠΑ «βαθαίνει», καθώς η διαδικτυακή πλατφόρμα πώλησης προϊόντων μειώνει δραστικά τις δαπάνες για διαφήμιση που απευθύνεται σε Αμερικανούς καταναλωτές, υποδηλώνοντας μια μετατόπιση της εστίασής της μετά το μπαράζ δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, οι εβδομαδιαίες πωλήσεις της Temu μειώθηκαν περισσότερο από 25% την περίοδο από τις 11 Μαΐου έως τις 8 Ιουνίου, σύμφωνα με το Bloomberg Second Measure, το οποίο αναλύει δεδομένα πιστωτικών και χρεωστικών καρτών. Αντίθετα, άλλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως οι Shein, Walmart Inc. και Amazon.com Inc., έχουν επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ετήσιας ανάπτυξης μετά την εμπορική εκεχειρία του Τραμπ με την Κίνα στα μέσα Μαΐου.

Αλλαγή στρατηγικής

Η επιδείνωση των πωλήσεων της Temu συνοδεύεται από τη ραγδαία μείωση των διαφημιστικών δαπανών της, μια απότομη αλλαγή στρατηγικής σε σχέση με πέρυσι, όταν ξόδευε τεράστια ποσά για να προσελκύσει Αμερικανούς αγοραστές — ακόμα και με διαφημίσεις στον τελικό του Super Bowl.

Σύμφωνα με την εταιρεία ανάλυσης AppGrowing Global, η Temu από το να δημιουργεί χιλιάδες νέες διαφημίσεις ημερησίως πριν τις 10 Απριλίου, έφτασε στο σημείο να εμφανίζει μόνο μερικές δεκάδες — και κάποιες μέρες του Ιουνίου, καμία.

«Η ανάπτυξη της Temu ήταν πάντοτε συνδεδεμένη με την επιθετική διαφήμιση», δήλωσε ο Wu Yanwei, διευθυντής περιεχομένου της μητρικής εταιρείας της AppGrowing, YouCloud. «Η ξαφνική μείωση των διαφημιστικών δαπανών πιθανότατα σβήνει τις μηχανές ανάπτυξης της Temu στις ΗΠΑ», πρόσθεσε, σημειώνοντας πως η εταιρεία στρέφει πλέον τις δαπάνες σε άλλες αγορές, όπως η Ευρώπη.

Εκπρόσωπος της Temu αρνήθηκε να σχολιάσει συγκεκριμένα τις πωλήσεις ή τους αριθμούς διαφήμισης, ωστόσο δήλωσε ότι η εταιρεία συνεργάζεται με τοπικούς εμπόρους για να διατηρήσει σταθερές τιμές για τους καταναλωτές.

Η Temu και άλλες κινεζικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου, όπως η Shein, βασίζονταν για χρόνια στην εξαίρεση των μικρών πακέτων από τους δασμούς, που τους επέτρεπε να στέλνουν φθηνά ρούχα και είδη σπιτιού στις ΗΠΑ χωρίς εισαγωγικούς φόρους. Αφότου ο Πρόεδρος Τραμπ έκλεισε το «παραθυράκι» αυτό, η Temu έχασε μεγάλο μέρος της ελκυστικότητάς της στην αμερικανική αγορά.

Ωστόσο, οι πωλήσεις της Shein στις ΗΠΑ τα πήγαν καλύτερα τους τελευταίους μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Bloomberg Second Measure, από την 1η Ιουνίου παρουσίασε εκ νέου αύξηση, φτάνοντας σε μονοψήφια ποσοστά ανάλογα με αυτά της πλατφόρμας της Walmart.

Η διαφημιστική παρουσία της Shein στις ΗΠΑ παρέμεινε πιο σταθερή σε σχέση με αυτή της Temu, με τον αριθμό νέων διαφημίσεων καθημερινά να κυμαίνεται από δεκάδες έως λίγες εκατοντάδες, σύμφωνα με την AppGrowing Global.

