Η σύγκρουση του Ισραήλ με το Ιράν κοστίζει στη χώρα εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ποσό που θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα του Ισραήλ να διεξάγει έναν μακροχρόνιο πόλεμο, σημειώνει η Wall Street Journal.

Το μεγαλύτερο κόστος είναι οι αναχαιτιστές που απαιτούνται για να ανατινάξουν τους εισερχόμενους ιρανικούς πυραύλους, οι οποίοι από μόνοι τους μπορεί να κοστίζουν από δεκάδες εκατομμύρια έως 200 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Τα πυρομαχικά και τα αεροσκάφη αυξάνουν το κόστος του πολέμου, όπως και οι πρωτοφανείς ζημιές σε κτίρια. Ορισμένες εκτιμήσεις μέχρι στιγμής λένε ότι η ανοικοδόμηση ή η αποκατάσταση των ζημιών θα μπορούσε να κοστίσει στο Ισραήλ τουλάχιστον 400 εκατομμύρια δολάρια.

Το κόστος αυξάνει την πίεση προς το Ισραήλ να ολοκληρώσει γρήγορα τον πόλεμο

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η νέα επίθεση θα μπορούσε να διαρκέσει δύο εβδομάδες και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δείξει καμία ένδειξη ότι θα σταματήσει πριν το Ισραήλ επιτύχει όλους τους στόχους του, οι οποίοι περιλαμβάνουν την εξάλειψη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και της παραγωγής βαλλιστικών πυραύλων.

Όμως ο πόλεμος κοστίζει ακριβά.

«Ο κύριος παράγοντας που θα καθορίσει πραγματικά το κόστος του πολέμου θα είναι η διάρκειά του», δήλωσε η Κάρνιτ Φλουγκ, πρώην διοικητής της Τράπεζας του Ισραήλ και τώρα ανώτερος συνεργάτης της δεξαμενής σκέψης Israel Democracy Institute με έδρα την Ιερουσαλήμ. Η Flug πιστεύει ότι η οικονομία του Ισραήλ θα μπορούσε να αντέξει μια σύντομη εκστρατεία. «Αν είναι μια εβδομάδα, είναι ένα πράγμα», είπε. «Αν είναι δύο εβδομάδες ή ένας μήνας, είναι μια πολύ διαφορετική ιστορία», πρόσθεσε.

Τις τελευταίες ημέρες, το Ιράν έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 400 πυραύλους προς το Ισραήλ, σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι οποίοι απαιτούν εξελιγμένα συστήματα αεράμυνας για να καταρριφθούν. Περισσότεροι πύραυλοι σημαίνουν συνήθως περισσότερα συστήματα αναχαίτισης.

Κοστοβόρα συστήματα αναχαίτισης

Το σύστημα David's Sling, που αναπτύχθηκε από κοινού από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, μπορεί να καταρρίψει πυραύλους μικρού έως μεγάλου βεληνεκούς, μη επανδρωμένα αεροσκάφη και αεροσκάφη. Κοστίζει περίπου 700.000 δολάρια κάθε φορά που ενεργοποιείται, υποθέτοντας ότι χρησιμοποιεί δύο αναχαιτιστές, σύμφωνα με τον Yehoshua Kalisky, ανώτερο ερευνητή στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας με έδρα το Τελ Αβίβ.

Το Arrow 3, ένα άλλο σύστημα που χρησιμοποιείται, προστατεύει από βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που εγκαταλείπουν τη γήινη ατμόσφαιρα, με κόστος περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια για μια αναχαίτιση, δήλωσε ο Καλίσκι. Μια παλαιότερη έκδοση του Arrow, γνωστή ως Arrow 2, κοστίζει περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια για μια αναχαίτιση.

Άλλες στρατιωτικές δαπάνες περιλαμβάνουν το κόστος της διατήρησης δεκάδων πολεμικών αεροσκαφών, όπως τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, στον αέρα για ώρες κάθε φορά περίπου 1.000 μίλια μακριά από το ισραηλινό έδαφος. Το καθένα κοστίζει περίπου 10.000 δολάρια ανά ώρα πτήσης, σύμφωνα με τον Καλίσκι. Πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί το κόστος του ανεφοδιασμού των αεροσκαφών και των πυρομαχικών, συμπεριλαμβανομένων βομβών όπως οι JDAM και οι MK84.

«Ανά ημέρα, είναι πολύ πιο ακριβός από τον πόλεμο στη Γάζα ή με τη Χεζμπολάχ. Και όλα αυτά προέρχονται από τα πυρομαχικά. Αυτή είναι η μεγάλη δαπάνη», δήλωσε ο Zvi Eckstein, επικεφαλής του Ινστιτούτου Οικονομικής Πολιτικής Aaron στο Πανεπιστήμιο Reichman στο Ισραήλ, αναφερόμενος τόσο στα αμυντικά όσο και στα επιθετικά πυρομαχικά.

Σύμφωνα με εκτίμηση του Ινστιτούτου, ένας πόλεμος με το Ιράν που θα διαρκέσει έναν μήνα θα ανέλθει σε περίπου 12 δισεκατομμύρια δολάρια.

