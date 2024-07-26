Της Μαριαλενής Τσουβελεκίδη

Αίτηση πτώχευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης κατέθεσε η ιστορική οινοποιία Τσάνταλης.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από αρκετό καιρό κατά τον οποίο η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα. Ειδικότερα, η εταιρεία Τσάνταλης επλήγη ιδιαίτερα από τις κυρώσεις προς τη Ρωσία, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία και τη διακοπή προμήθειας της ρωσικής αγοράς. Η Τσάνταλης πουλούσε μεγάλες ποσότητες οίνων σε υψηλή τιμή, παράγοντας μεταξύ άλλων κρασί για το Κρεμλίνο με παραγωγή προερχόμενη από τους αμπελώνες του Αγίου Όρους.

Ήδη από τα τέλη του 2023 είχαν ξεκινήσει διαδικασίες κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων από προμηθευτές της Τσάνταλης, στους οποίους η επιχείρηση οφείλει σημαντικά ποσά για αγορές εξοπλισμού και υλικών. Η εταιρεία οφείλει περίπου 33 εκατομμύρια ευρώ προς τις τράπεζες έναντι δανεισμού και το σύνολο των υποχρεώσεών της ξεπερνά τα 55 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβανομένων οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και λοιπές φορολογικές ή άλλες υποχρεώσεις.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι, των οποίων εκκρεμούν οι πληρωμές των μισθών, έχουν προχωρήσει σε επίσχεση εργασίας, μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου Εργατοϋπαλλήλων της οινοποιίας Τσάνταλη. Η εταιρεία προχώρησε νωρίτερα τον Ιούλιο σε εξώδικα διά του πληρεξούσιου δικηγόρου της, όπου ουσιαστικά επιρρίπτει ευθύνες στους εργαζόμενους για το γεγονός ότι προέβησαν σε επίσχεση εργασίας στις 31 Οκτωβρίου του 2023.

Συνεχίζονται οι συζητήσεις με τα Ελληνικά Οινοποιεία

Σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr, τα Ελληνικά Οινοποιεία των αδελφών Γεωργιάδη, προσπαθούν εδώ και 2-3 μήνες να «δώσουν χείρα βοηθείας» στην εταιρεία Τσάνταλη. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως γίνονται ακόμα ζυμώσεις και συζητήσεις με θετικό πρόσημο, άγνωστο παραμένει ωστόσο αν θα επιτευχθεί τελικά συμφωνία στο κομμάτι κόστους.

Αν και η πτώχευση της Τσάνταλης θα μπορούσε να αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για ενδιαφερόμενους επενδυτές, τα Ελληνικά Οινοποιεία παραμένουν στην εικόνα με πρόθεση να «σώσουν» την Τσάνταλης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.