Με αυξημένη πλειοψηφία ψηφίστηκε από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ επί της Αρχής και στο σύνολό του, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομικών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Κύρωση της από 18.7.2024 Σύμβασης Συγχώνευσης και Επένδυσης μεταξύ του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία THRIVEST HOLDING LTD» για τη συγχώνευση της Attica Bank με την Παγκρήτια Τράπεζα από την Ολομέλεια.

Καταψήφισαν επί της Αρχής και στο σύνολο του νομοσχεδίου όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης ολοκληρώνοντας την συζήτηση απαντώντας σε ερώτημα του ειδικού αγορητή της Πλεύσης Ελευθερίας εάν η έρευνα αγοράς που έκανε για επενδυτή και διενέργησε κατ' εντολή του ΤΧΣ η JP Morgan αφορούσε και την Παγκρήτρια Τράπεζα είπε ότι «αυτή αφορούσε την Τράπεζα Αττικής γιατί εκεί είχε μετοχική συμμετοχή και όχι και στην Παγκρήτια».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

