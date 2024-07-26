Το αύριο των πληρωμών και οι επιχειρήσεις σήμερα

Είσαι επαγγελματίας και επενδύεις στο αύριο; Τότε πρέπει να γνωρίζεις ότι η ψηφιακή οικονομία έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο που δέχεσαι πληρωμές και εξυπηρετείς τους πελάτες σου. Να μάθεις ότι η τεχνολογία δημιουργεί συνεχώς νέες, καινοτόμες λύσεις και προσφέρει ήδη διάφορες ψηφιακές μεθόδους πληρωμών σε μικρές ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν ανάγκη από:

• ευελιξία, ταχύτητα και αξιοπιστία στις συναλλαγές

• ολοκληρωμένες λύσεις που υποστηρίζουν την ανάπτυξη τους

• omnichannel λύσεις που συνδυάζουν το φυσικό με το ηλεκτρονικό κατάστημα

Φυσικά, πρέπει να γνωρίζεις ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις σήμερα έχουν ανάγκη από πιο εξειδικευμένες λύσεις για να παραμείνουν ανταγωνιστικές, όπως:

• Εφαρμογή για gift-card μέσω POS

• Αυτόνομα σημεία πώλησης για self-service αγορές

• Εφαρμογή και hardware για έκδοση εισιτηρίων σε μουσεία ή και αρχαιολογικούς χώρους, λιμάνια ή Φεστιβάλ

• Λύσεις πληρωμών για ηλεκτρικούς φορτιστές (EVC)

Για όλους αυτούς τους λόγους, φρόντισε να ενημερώνεσαι για τις επιλογές σου και να επιλέγεις συνεργάτη που είναι πάντα δίπλα σου, σχεδιάζει λύσεις στα μέτρα σου, σε εξυπηρετεί κάθε στιγμή και υποστηρίζει τη βέλτιστη εμπειρία για τους πελάτες σου. Η Cardlink, a Worldline brand, προτείνει εδώ και 20 χρόνια καινοτόμες λύσεις στις επιχειρήσεις υποστηρίζοντας την ανάπτυξή τους.

Με τον σωστό συνεργάτη και τις κατάλληλες ψηφιακές λύσεις αποδοχής πληρωμών μπορείς να επωφεληθείς από τη μείωση του χρόνου εκκαθάρισης και οι πελάτες σου από τη μεγαλύτερη ευκολία και καλύτερη εμπειρία.

Και μην ξεχνάς ότι η ασφάλεια των ψηφιακών πληρωμών είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεις υπόψη, καθώς η απάτη και η κυβερνοασφάλεια αποτελούν σοβαρές απειλές.

Συνολικά, οι επαγγελματίες έχουν πρόσβαση πια σε σύγχρονες λύσεις πληρωμών και εργαλεία που τους επιτρέπουν να είναι πιο αποτελεσματικοί και να προσφέρουν στους πελάτες τους πολλαπλές επιλογές για την αγορά των προϊόντων και των υπηρεσιών τους.

Σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, οι επιχειρήσεις σήμερα, μικρές ή μεγάλες, φυσικές ή online αντιμετωπίζουν πολλές προκλήσεις. Έχουν ανάγκη από ολοκληρωμένες λύσεις που προσφέρουν ταχύτητα, ασφάλεια και ευκολία. Έχουν ανάγκη από τις υπηρεσίες του μεγαλύτερου δικτύου πληρωμών στην Ελλάδα. Ευτυχώς οι περισσότερες έχουν δίπλα τους την Cardlink!

Για ολοκληρωμένες λύσεις πληρωμών για την επιχείρησή σου, ευτυχώς έχεις την Cardlink!





Πηγή: skai.gr

